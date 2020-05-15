«Можно сделать себе макияж даже в темноте»: Котова поделилась бьюти-находкой

Певица заказала себе футляр с зеркальцем и подсветкой.

Бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова поделилась со своими подписчицами полезной находкой в сфере бьюти-гаджетов. В одном из интернет-магазинов певица заказала футляр для кистей с зеркалом, но не обычным, а с led-подсветкой. Причем лампочки у данного прибора расположены по краям зеркальца, как у профессиональных визажистов.

«Его можно использовать также для косметических карандашей и удобно брать с собой. С таким переносным освещением можно сделать себе макияж даже в темноте», — похвасталась приобретением 34-летняя артистка.

Добавим, что зеркало у данного девайса поворачивается во всех плоскостях и обладает тремя уровнями подсветки. В интернете такой можно заказать от 1300 рублей.

А вам бы пригодился такой «помощник для мейкапа»?