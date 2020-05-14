«В очень нелепом макияже»: историк моды Александр Васильев разнес образ Бузовой-фронтовички

По мнению эксперта, трендом постпандемии коронавируса в визаже станет акцент на глаза. А в качестве примера, как не надо краситься, он привел поющую телеведущую.

Любой кризис диктует перемены во всех сферах жизни. Фэшн-индустрия чуть ли не первой реагирует на вызовы времени, отмечает искусствовед Александр Васильев. Бьюти-мир уже не будет прежним, и посткоронавирусная эпоха потребует новой моды на стрижки, макияж и стиль.

Так, в ближайшем будущем многие модницы перейдут на длинную, удобную в носке и стирке, практичную одежду. Вновь станут трендовыми длинные волосы, поскольку для многих услуги парикмахерских окажутся недоступны из-за их дороговизны. Ставшие яркой приметой времени защитные маски еще долго будут обязательным элементом образа, а потому акценты в макияже сместятся с губ на глаза.

«Яркая иллюстрация моим словам — последний клип Ольги Бузовой, где она изображает фронтовичку в очень нелепом макияже с наклеенными ресницами и накрашенными глазами, хотя в такой боевой раскраске «на фронт» не выходили даже девушки из дома терпимости» — рассказал «Комсомольской правде» эксперт.

При этом он убежден, что многим звездам шоу-бизнеса придется нелегко. Люди станут более избирательно и ответственно подходить к посещению массовых мероприятий, а потому собрать многотысячную публику на выступление селебрити будет неимоверно сложно. «Победят в кризис только самые талантливые и сильные» — подчеркнул Васильев.