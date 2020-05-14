Звездный блогер Джеймс Чарльз собрал самый большой бьюти-коллаб на YouTube

Известный на западе бьюти-блогер Джеймс Чарльз заявил, что собрал самый большой бьюти-коллаб в истории. 13 мая на его YouTube-канале появилось видео, в котором визажист дал слово своим коллегам, которые считаются самыми влиятельными инфлюенсерами в сфере красоты. Блогеры вышли в эфир и рассказали о последних новостях, нахождении в самоизоляции и бьюти-трендах, попутно нанося макияж перед камерой.

Например, Никки де Ягер, больше известная как Никки Туториал, рассказала о своем каминг-ауте (специалист родилась парнем, но потом решил стать девушкой и сделала себе ряд операций), Никита Драгун напомнила, как важно любить себя. Всего в создании ролика поучаствовало восемь мастером макияжа.

Сложно оценить, насколько это было важное событие в бьюти-индустрии, но за два дня данное видео посмотрели почти 5 миллионов человек. Акция прошла не просто ради тусовки — блогеры собирали пожертвования для помощи пострадавшим от коронавируса.