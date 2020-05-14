«Отпугивает»: визажист раскритиковала макияж Ксении Бородиной, назвав его мрачным

Ведущая телепроекта «Дома-2» Ксения Бородина в личном микроблоге в Instagram часто делится своими снимками в самых различных нарядах и образах. На этот раз теледива разместила снимок, которым сообщила, что собралась на работу. При этом девушка была при полном макияже и в обычной базовой майке – образ получился довольно противоречивый.

Мы попросили прокомментировать мейк-ап Бородиной визажиста Анастасию Амирханову, бьюти-эксперта портала Teleprogramma.pro. Специалист сразу заметила, что подобный макияж подходит для фэшн-фотосессий и съемок, но времен пятилетней давности. Тем более в жизни так краситься не актуально – растушеванные смоки и белые губы уже давно никто не выбирает.

«Отпугивает такой макияж, где-то даже настораживает, потому что лицо приобретает мрачноватый вид. И слишком грозный. Здесь мы видим явный перебор с коррекцией и растушевкой. К тому же бледные-бледные губы – это бьюти-моветон, такое ощущение, что Ксения использовала тональный крем вместо помады, и покрыла его блеском», — дала оценку образу эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анастасия Амирханова – профессиональный визажист международного уровня. С самого детства она тянулась к творчеству. В 2014 году решила пройти проф. обучение и стать профессиональным визажистом. За время работы принимала участие в конкурсе «Красота на Волге», где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре Roma Fashion Week заняла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW а Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.