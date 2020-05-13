«Перфекционизм спать не дает»: Натали не смогла заснуть без маникюра

Устав после уборки, певица принялась приводить в порядок свои ногти.

Певица Натали рассказала подписчикам в Instagram о своем перфекционизме. 46-летняя артистка поведала, что 12 мая устроила дома мытье окон (один из способов занять себя на самоизоляции). С большой уборкой женщина закончила ближе к ночи и уставшая собиралась ложиться спать. Но потом она заметила, как ужасно смотрятся ее ногти с ободранным красным лаком. Домашние хлопоты не пощадили маникюр звезды.

«Сделала ногти и успокоилась! Кому еще перфекционизм спать не дает?» — написала Натали.

После «героически павшего» красного певица сделала себе пурпурный маникюр. А затем сфотографировала его на фоне домашних предметов такого же цвета: цветочного горшка и кружки с принтом, изображающим героиню компьютерной игры WarCraft.

Поклонники артистки стали спрашивать в комментариях, каким лаком пользовалась звезда, и получили ответ. А один из поклонников написал певице длинный вопрос о том, почему женщины вообще используют макияж. По его мнению, вся бьюти-индустрия — это создание обмана и ненастоящая красота.

«Все хотят быть красивыми и любимыми! Но комплексы из детства заставляют излишне украшаться. В норме, конечно, любить себя, какая есть, и разную! А красивый макияж — искусство!» — ответила ему Натали.

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А вы согласны с мнением певицы?