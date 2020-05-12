34-летняя Барановская с бандажной повязкой спровоцировала слухи о пластике

Верные почитатели 34-летней Юлии Барановской не оставили без внимания тот факт, что на одном из свежих «карантинных» видеороликов ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале появилась с бандажной повязкой. Некоторые из поклонников предположили, что экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина воспользовалась услугами пластического хирурга и теперь проходит этап восстановления. Как пишет «Комсомольская правда», знаменитости удалось заинтриговать своих подписчиков. Так, фолловеры терялись в догадках. Одни уверены, что Юлия сделала липосакцию подбородка, а другие считают — круговую подтяжку лица.

Примечательно, что сама Барановская ситуацию никак не прокомментировала и объяснять, почему она вынуждена носить бандажную повязку не стала. На волне появившихся слухов, корреспондент Teleprogramma.pro побеседовал со специалистом в области пластической хирургии. Будучи врачом-хирургом, Александр Вдовин настоял на том, что нельзя по одному видеоролику судить о том, прибегал ли человек к операции, в той или иной мере направленной на изменение внешнего облика.

При этом эксперт уточнил, что как привило ношение бандажной повязки рекомендуется пациентам в нескольких случаях. Во-первых, после установки нитей для подтяжки нижней трети лица.

Во-вторых, сегодня популярна процедура по удалению комков Биша (эстетическая операция, направленная на улучшение формы щек и скул. — Прим. ред.).

«Эта процедура проводится под местной анестезией. После операции пациент должен сутки не снимать бандаж и спать в нем в течении десяти дней», — отметил Вдовин.

Популярностью также пользуется медиальный лифтинг. Обычно операция длится около 2,5 часов под общим наркозом. Зона разреза находится за ухом и над ухом, поэтому чтобы выздоровление происходило быстрее и не доставляло хлопот, выписка после операции происходит в бандаже.

В беседе с Teleprogramma.pro врач-хирург напомнил и об еще одной актуальной процедуре — липосакции второго подбородка. Она может быть выполнена как в классическом варианте, так и как малоинвазивная процедура, которая позволяет избавиться от лишней подкожно-жировой клетчатки в области второго подбородка. Но какой бы способ липосакции не был выбран малоинвазивный или хирургический, пациент в любом случае должен носить послеоперационный бандаж в течении рекомендуемого хирургом времени.

Справка Teleprogramma.pro

Доктор Александр Игоревич Вдовин – обладатель Премии Лучший хирург 2018 года по версии Канала Fashion TV, автор методики по круговой блефаропластике, Лучший пластический хирург по блефаропластике Премии Люди Года 2019, обладатель номинации Лучший пластический хирург по блефаропластике Премии Грация 2019 год, Лучший пластический хирург по комплексному омоложению лица Премии THE MOSCOW LIFE AND BUSINESS AWARDS. За плечами Александра Вдовина более одиннадцати лет успешной работы в пластической хирургии. Специализация: челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия, косметология. Образование: закончил Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток) как челюстно-лицевой хирург, ординатура – «Общая хирургия». Переподготовку как пластический хирург прошел в Санкт-Петербурге.