Визажист изобразила историю войны на ушах

В английском Кембридже живет удивительный визажист Марта Баттерворт. Женщина победила в конкурсе дизайна Королевского оперного театра, но о ее таланте гораздо лучше расскажет ее страница в Instagram. Фотографии ее работ отображают не просто бьюти-образами — это настоящие картины со своим сюжетом, нарисованные на глазах, губах, руках и других частях тела девушек.

Особенно удивляет «ушная» серия. Визажист призналась, что вдохновение на нее пришло в канун европейского Дня Победы над фашистской Германией. Описывать это не имеет смысла — это нужно видеть.

«Я была вдохновлена плакатами военного времени, поэтому решила сделать небольшую серию «Мы встретимся снова», которая сейчас актуальна в связи с пандемией CoViD-19… — рассказала Марта изданию Allure. — Мы все скучаем по нашим близким, но получаем удовольствие от домашней кухни и других видов творчества».

Если хотите подписаться на мастера, который всегда сможет вдохновить вас на смелый макияж, то это, определенно, может быть госпожа Баттерворт.