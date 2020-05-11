«Аплодирую стоя!»: диетолог оценила секреты красоты Елены Летучей

Телеведущая Елена Летучая рассказала журналистам, как, даже в период самоизоляции ей удается шикарно выглядеть и поддерживать свое тело в прекрасном состоянии. Один из основных принципов 41-летней женщины заключается в том, что она в таком состоянии находится постоянно.

«А в период съемок я и вовсе худею «на стрессе» и начинаю выглядеть лучше. Мои подруги шутят, что я ведьма, — с улыбкой рассказала ведущая изданию «7 дней». — На самом деле нужен просто постоянный уход за собой. А в моем возрасте еще очень важен и сон. Вот сейчас, в пандемию, я шикарно выгляжу, потому что много сплю».

Но основной упор в уходе за внешностью Летучая делает на правильно питание. Женщина призналась, что она против диет, предпочитает питаться овощами, зеленью и фруктами. А вот мяса она практически не ест, хоть и не является вегетарианкой. После 18–19 часов ведущая не позволяет себе принимать пищу и всем подругам советует там поступать.

Летучая исключила из рациона сахар и жирное, пакетированные соки, газировку и фастфуд, старается употреблять мало соли. Ресторанам она предпочитает блюда собственного приготовления.

Что касается наступающих лет, то Елена пообещала стареть красиво, без подтяжек лица и безумным косметологических процедур. Со своим нынешним подходом к уходу за внешностью она уверена, что справится с этим.

Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у известного диетолога Нурии Диановой, насколько хорошо поведение Летучей в плане питания.

«Аплодирую стоя! Прототип идеального клиента диетолога. Браво, что она сама готовит. Один из главных моментов снижения веса — это самому контролировать приготовление пищи, которую ты ешь. Это, правда, вопрос времени. Но если у вас не так много времени на кухню, то нужно готовить блюда попроще или пользоваться «помощниками» в виде современных духовок или скороварок. У Елены абсолютно правильная стратегия в питании. Цвет ее кожи и другие элементы внешности говорят об ее отменном здоровье. Ее красота идет изнутри. Она в хорошем ключе демонстрирует фразу: «Ты — то, что ты ешь». Если человек отказывается от фастфуда и ресторанов, то его вкусовые рецепторы привыкают к более пониженному уровню воздействия и воспринимают истинный вкус продуктов. Она отказалась от ненужных с точки зрения диетологии продуктов. Мне прямо не к чему придраться».

Добавим, что Елена Летучая регулярно публикует в Сети фотографии, которые дают возможность оценить стройность ее фигуры и красоту кожи.

Справка Teleprogramma

Дианова Нурия Хасановна — врач-диетолог, гастроэнтеролог, разработчик собственной методики похудения. Училась в МГМСУ, прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. Автор книг, эксперт телеканалов и радиостанций. Является главным диетологом Клуба здорового питания. Входит в список ста самых успешных женщин России по версии журнала FB journal.