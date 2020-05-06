Все своими руками: Седокова продемонстрировала, как красит брови в самоизоляции

В период самоизоляции продолжают оставаться закрытыми бьюти-студии, но это не значит, что уход за собой нужно отложить, уверены многие звезды. Например, супруга футболиста Погребняка Мария сама покрасила себе волосы, а Анна Хилькевич сделала эпиляцию.

Не откладывает красоту на потом и Анна Седокова. Бывшая солистка группы «ВИА гра» показала в сторис своего Instagram, что умеет оформлять себе брови и красить ресницы:

«Я учусь, продолжаю учиться, крашу брови, ресницы. Я и так все умела сама, сейчас еще лучше», — сообщила звезда.

Кроме того, Седокова предположила, что прокачает этот навык до профессионального уровня и после окончания самоизоляции будет готова открыть собственный салон красоты.