Яркое преображение: актриса Руби Роуз покрасила волосы в розовый и голубой

Яркое изменение внешности: 34-летняя австралийская модель Руби Роуз в самоизоляции покрасила свои короткие волосы в розовый и голубой. Причем одну половину головы в один цвет, вторую — в другой. Фотографии красавицы можно посмотреть на ее странице в Instagram.

«Что я могу сказать?! Иногда вам просто нужно чувствовать себя голубой, а иногда вам нужен розовый, чтобы осветить ваш день», — прокомментировала актриса.

Стоит отметить, что с левой стороны у женщины осталась прядь неподстриженных волос, которую она часто заплетает в маленькую косичку. Сейчас она стала голубой и эффектно украшается контрастными с этим цветом аксессуарами. Поклонники Руби пришли в восторг от ее нового имиджа.

Напомним, что Роуз снялась в нескольких фантастических фильмах, а в последние годы она блистает в сериалах по комиксами DC, играя женскую версию Бэтмена — Бэтвумен. Исполняя каскадерские трюки на этих съемках, актриса получила позвоночную грыжу, которую пришлось экстренно оперировать.