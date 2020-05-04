«Гордитесь своими корнями»: Сальма Хайек показала фанатам седые волосы

53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек, которую много лет на западе считают эталоном красоты, показала в Instagram свои седые волосы. На фото, которое выложила кинодива, она поднимает свои локоны, и становится видно, что у них седые корни. Любая другая звезда усиленно скрывала бы подобные проявления своего возраста, но обворожительная фурия из фильма «От заката до рассвета» достаточно горда и уверенна в себе, чтобы не стесняться подобных мелочей.

«Гордитесь своими корнями», — иронично написала она, вызвав восторг своих фанатов.

Поклонники в комментариях восхищаются красотой Сальмы, один из них написал, что даже лысой она останется одной из самых красивых женщин в мире.

Напомним, Хайек не раз признавали одной из самых сексуальных западных знаменитостей. Она участвовала в рекламных кампаниях продукции Avon, Revlon, Chopard и других брендов. В 2011 году актриса запустила собственную линию косметики, средств по уходу за кожей и волосами Nuance by Salma Hayek.

Несмотря на возраст, женщина остается одной из самых востребованных красавиц Голливуда. На 2020 годы были запланированы сразу четыре кинопремьеры с ее участием, в том числе фильм Marvel «Вечные».