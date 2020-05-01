«Хирургия стала моей зависимостью»: 30-летняя китаянка перенесла более ста пластических операций

О том, как жительницы Китая любят улучшать внешность с помощью пластических операций, ходят легенды. И вот еще одна: 30-летняя жительница Пекина Ву Сяочэнь ложилась под нож хирурга более ста раз. После множества вмешательств в свою внешность, она сама открыла две клиники пластической хирургии.

Девушка рассказала каналу CNN, что на свою первую процедуру она решилась в 14 лет. Тогда из-за болезни ей пришлось принимать гормональные препараты, в результате чего тело подростка быстро набрало вес. Ву решила убрать лишний жир с бедер, и мать дала ей денег на липосакцию. После этого девушка стала чувствовать себя гораздо увереннее, и, что называется, «понеслось».

Юная Сяочэнь мечтала стать звездой, но стеснялась своих маленьких глаз и круглого лица. Поэтому после первой успешной процедуры она решила сделать липосакцию на лице, чтобы сделать его более вытянутым, затем заказала операцию по коррекции контура лица и вставила в скулы силиконовые имплантаты. В 16 лет она «подняла» переносицу, придала челюсти V-образную форму, увеличила грудь и разрез глаз.

«Каждые два или три года я делаю еще несколько процедур, — говорит Ву. — Хирургия стала моей зависимостью».

В итоге общая сумма ее операций составила 574 тысячи долларов. Зато Сяочэнь стала моделью и известным в Китае защитником отрасли пластической хирургии. Сейчас у нее свой бизнес, который имеет гигантский спрос. Для примера, в 2017 году одна из компаний подсчитала, как много китайских граждан изменили свою внешность оперативным путем. Цифра приблизилась к 16,3 миллиона. В добавок, в поднебесной появились мобильные приложения, которые позволяют потенциальным пациентам просматривать фотографии «до и после», бронировать себе необходимые операции и даже брать кредиты на них.

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Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у специалиста, можно ли верить словам Сяочэнь о ста операциях, и чем ей грозит в будущем такие вмешательства в ее организм.

«Я была в Корее, и хочу вам сказать, что там понимание пластики существенно отличается от того, что есть в Европе и Америке, — говорит пластический хирург Анастасия Борисенко. — У наших людей, например, всегда первый вопрос доктору: «Останусь ли я собой?» Пациенты волнуются, насколько их изменения будут выглядеть натурально. В азиатских же странах совершенно другая мода, у них те, кто считается самыми красивыми моделями, — все прооперированы. Пластику начинают делать очень рано, еще в старшей школе, деньги дают родители. Подростки приходят в клиники с картинками из журналов, и их совсем не заботит, будут ли они похожи на себя. Они хотят, наоборот, выделиться среди серой массы, стать похожими на звезд. Что касается безопасности для здоровья, то тут нужно смотреть на сочетаемость проведенных операций. Если они малотравматичные, то их действительно можно сделать много. Но, в любом случае, операции и наркоз — это напряжение для организма. Вред от них, безусловно имеется. Если речь идет об одной части тела, то хирургические вмешательства следует делать не чаще одного раза в полгода. Если это разные части тела, то между процедурами должен пройти минимум месяц».

Хирург поделилась личным опытом, что большинство молодых пациентов, желающих изменить внешность, решаются на это под влиянием комплексов и навязанных обществом стереотипами красоты. При этом, у большинства из них изначально нормальная внешность.

Справка Teleprogramma

Анастасия Борисенко — пластический хирург, сертифицированный челюстно-лицевой хирург и маммолог, также делает операции по смене пола. кандидат медицинских наук. Опыт работы более 10 лет.