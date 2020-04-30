50 оттенков Пьехи: во время бритья певец запечатлел себя в нескольких образах

Вечером 29 апреля популярный певец Стас Пьеха устроил на своей странице в Instagram небольшой флешмоб, опубликовав подряд несколько фотографий процесса своего бритья. За месяц самоизоляции 39-летний мужчина успел обрасти внушительной черной бородой. Но, очевидно, новые проекты и съемки потребовали, чтобы к поклонникам вернулся аккуратно выбритый Стас, и артист взял машинку в руку.

Но перед тем, как полностью избавиться от растительности на лице, звезда дал волю фантазии и креативу, примерив на себя несколько образов с усами и бакенбардами. Нужно отметить, что каждый из них рождал совершенно новое восприятие артиста. Сам Пьеха иронично назвал эти преображения «эволюцией».

В комментариях под постом поклонники начали голосовать за понравившийся имидж. Одни обрадовались возвращению выбритого Стаса, другие плакали об исчезнувшей бороде. Боксер Дмитрий Кудряшов отметил, что усы у певца получились стильные. Артист ответил спортсмену, что не нашел, «чем их обосновать», поэтому сбрил.

А какой из представленных образов Пьехи больше понравился вам?