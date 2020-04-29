«Два разных человека»: Лена Перминова опубликовала фото «до и после» макияжа

На первом снимке она в образе мамы, на втором - в образе Барби.

Популярный визажист и телеведущая Александра Кириенко показала в Instagram, как преобразила свою младшую сестру — модель Лену Перминову. В конце апреля родственницы запустили онлайн-марафон по макияжу и стали показывать своим подписчицам в соцсетях различные бьютихаки. Недавно обе дамы опубликовали на своих страницах фотоколлаж «до и после», который сама Перминова назвала Mama Lena VS Barbie Lena. Слева она запечатлена полностью без макияжа, а справа — полностью накрашенная для выхода в свет.

«Хотела вам показать, что без пластики, а только лишь правильным макияжем можно открыть веко, приподнять уголки глаз, сделать губы пухлее, — пишет Кириенко. — Правильный ракурс для фото тоже играет роль, как и хороший свет». «На фото до и после — два разных человека. Природная красота это, конечно, хорошо, но оформить ее в WOW-эффект дано не многим», — прокомментировала Перминова.

Модель призвала своих подписчиц научиться восхищаться собой и стремиться быть лучшей версией себя.