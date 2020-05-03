Блестки, подводка на нижнее веко и стрелки: модные тренды в макияже 2020

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с визажистом и разузнали о модных новинках и тенденциях.

Несмотря на то, что в данное время мы все сидим дома, многие наверняка мечтают о выходе в свет во всей красе. И правильно, до конца весны всего один месяц, а это значит, что совсем скоро наступит самое любимое время года всех модниц — лето.

Поэтому мы предлагаем вам перебрать косметичку вместе с журналистами портала Teleprogramma.pro и узнать о последних новинках индустрии красоты. Советы по трендам наступающего сезона нам дала визажист Анжелика Назарук.

— Какой макияж будет в моде этим летом?

— В моде будет нюдовый макияж. Должен быть идеальный тон кожи, а также брови в тон волос. Можно выделять губы сочными яркими цветами. Хорошо будет смотреться блеск поверх помады.

Еще в моде будет монохромный макияж оттенка матовой текстуры. Это когда макияж губ, глаз, контуринг выдержан в одной цветовой гамме. Правильно использовать персиковые, розовые или бежевые тона. Это такой прием, когда одним продуктом можно нарисовать и глаза, и губы, и скулы.

⁃ Стрелки останутся в тренде? Если да, то какие?

— Если хочется что-то подчеркнуть, то нарисовать цветные стрелки будет верным решением. Можно делать сочно желтые, небесно голубые, кирпичные, белые стрелки.

Также останутся в тренде блестки, глиттеры и стразы. Для яркого макияжа советую использовать помаду и тени одного оттенка, а также хорошо будет смотреться подводка, которая накладывается на нижнее веко.

⁃ Как правильно выбрать красную помаду?

— Стоит отметить, что красная помада идет всем. Главное в покупке красной помады — это выбор своего тона. Распространенная ошибка, когда девушки покупают красную помаду, а потом говорят, что им она не идет. Это все не верно.

Всем идут и красные помады, и стрелки. Просто нужно правильно подобрать тон и форму стрелок, и научиться их каждый день красить. Например, блондинкам идут светлые тона красной помады, назовем их классические, а вот брюнеткам подходят глубокие, насыщенные оттенки — вишневые.

⁃ Какое тональное средство лучше выбирать для проблемной кожи?

— Первый шаг: перед нанесением тонального крема хорошо очистить кожу. Это можно сделать пенкой или гелем для умывания.

Второй шаг: тонизировать кожу при помощи тоника или лосьона.

Третий шаг: использовать увлажняющий крем.

Далее мы наносим праймер, он скроет неровность кожи. И только после этого наносить тональное средство. Самое главное — увлажнить кожу.

⁃ Какие средства необходимы для создания естественного макияжа?

— Увлажняющий крем корректор (чтобы закрасить пятна на коже), тональник, румяна, блеск для губ и тушь. Это базовый набор, который должен быть у каждой девушки.

⁃ Опасна ли устойчивая косметика для здоровья?

— Да! Поэтому любую косметику нужно смывать обязательно в конце дня. Но если использовать все мои рекомендации, то не обязательно тратиться на устойчивую косметику, достаточно применять небольшие хитрости.

Справка:

Анжелика Назарук — окончила Международный тренинговый центр «АртСтилист». Увлечена своей профессией, считает, что визажист — это художник, а мэйк-ап — это современный вид искусства. Ежедневно работает с моделями. Продолжает развиваться в профессии и следит за модными тенденциями.