Певица Слава дала мастер-класс по самостоятельному окрашиванию волос и стрижке

Звезда призналась, что и до пандемии не любила салоны красоты.

Многие звезды в период эпидемии коронавируса страдают без салонного ухода. А кое-кто решается на то, чтобы пригласить мастеров себе домой. Так поступила Лолита, которая хоть и смогла прокрасить отросшие корни волос, не сумела справиться со стрижкой. Балерина Анастасия Волочкова даже и не пыталась, с самого начала введения особого режима в Москве она, не скрываясь, приглашала на домашние процедуры мастеров самого разного профиля.

Певица Слава оказалась одной из немногих, кто вообще не заметил закрытых салонов красоты.

«Я самоизоляцию соблюдаю и все делаю сама дома. Я в принципе салоны красоты не люблю. И к себе домой уж точно приводить чужих людей не буду, это очень опасно», — сказала она в личном блоге.

Звезда призналась, что всегда окрашивает волосы самостоятельно, поскольку ей жаль тратить это время на что-то еще, кроме близких. Взяла кисточку и недорогую краску (называть марку не стала, чтобы не было рекламы) и довольно проворно поработала над тоном, подспудно давая видеоурок своим подписчицам.

А чуть позже Слава сделала сама себе стрижку, комментируя каждый ее этап. Делала звезда это обычными канцелярскими ножницами, помогая расческой. Удивительно, но прическа у певицы получилась довольно аккуратной.