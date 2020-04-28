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Кристен Стюарт сменила цвет волос на «космическую ржавчину»

Уже месяц актриса ходит с красной головой.

Кристен Стюарт сменила цвет волос на «космическую ржавчину»
Кристен Стюарт в очередной раз поменяла имидж. Фото: Global Look Press

У 30-летней актрисы Кристен Стюарт нет официальной страницы в Instagram, и в условиях самоизоляции поклонники звезды «Сумерек» не могут следить, как меняется их кумир. А тем временем еще в конце марта — перед своим днем рождения — артистка сменила цвет волос и стала морковно-красной.

Фотографии в новом образе можно увидеть на страницах актрисы Эммы Робертс и стилиста Си Джея Ромеро. Похоже, что юбилей Стюарт встретила в компании этих двух персон. Ну и очередной эксперимент с имиджем пришелся как раз к знаменательно дате. Кстати, автор прически назвал этот цвет «космической ржавчиной».

Напомним, что Кристен уже не раз кардинально перекрашивала волосы. Была и блондинкой, и брюнеткой, появлялась на публике с ярко-оранжевыми и медными волосами, стриглась под мальчика и так далее.

В 2019 году в прокат вышел фильм «Под водой», для съемок которого актрисе пришлось полностью состричь волосы. Но это ее особо не смутило — в последние годы стиль девушки движется все ближе к стандартам унисекс.

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