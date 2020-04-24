«Неловко себя с ней чувствую»: Арзамасова призналась, что избегает красной помады

Ради эксперимента актриса примерила ее на себя, но только виртуально.

25-летняя актриса Лиза Арзамасова выложила Instagram фото в черном парике — это ее образ для спектакля «Камень» в Театре наций. Поклонникам артистки тут же бросилась в глаза ярко-красная помада, контрастирующая с волосами.

Но девушка сразу призналась, что губы она накрасила в фоторедакторе. Более того, для нее это не просто прихоть, а настоящий эксперимент, так как в реальной жизни звезда «Папиных дочек» не пользуется такой помадой.

«Я люблю красный цвет в одежде, но помаду красную носить не решаюсь. Как-то неловко себя с ней чувствую», — написала Лиза.

Актриса решила использовать эту фотографию, чтобы проверить, как она будет смотреться с красными губами. Девушка вполне могла бы поэкспериментировать и в реальности — накрасившись перед зеркалом.

Но, похоже, что в ее косметичке нет помады такого цвета. Если просмотреть снимки красавицы, опубликованные в Instagram, то можно увидеть на ее губах множество разных оттенков, но не ярко-красного.

Кстати, подписчики Арзамасовой сравнили этой ее образ с героиней Умы Турман в фильме «Криминальное чтиво».

А что вы скажете, идет ли Лизе этот яркий цвет?