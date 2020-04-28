Весенняя красота: новые тренды в макияже на примере Рудковской, Алсу и других звезд

Даже в режиме самоизоляции не стоит о своей внешности. Наличие свободного времени - это и возможность узнать о последних трендах в макияже. Эксперт по перманентному макияжу Наталья Соловьева поделилась секретами красоты.

Недавно эксперт по стрижкам Марина Корабель рассказала нашим читателям о модных прическах этого сезона. Конкретно о том, что в моде снова каре и челка, а также как стоит покраситься, обо всем этом можно прочитать в большой колонке на портале Teleprogramma.pro. А теперь владелица салона красоты и один из лучших специалистов по перманентному макияжу Наталья Соловьева поделилась с нашими читательницами, каких правил в макияже стоит придерживаться в наступившем сезоне.

«Сезон весна-лето 2020 года предлагает девушкам новый тренд в макияже: помаду цвета бордо, а также фиолетового, синего и винного оттенков. Однако очень важно соблюдать главное правило make-up: ярким должно быть что то одно, либо губы — либо глаза. Если, конечно, вы не принимаете участие в съёмке готического клипа или фильма в жанре фэнтези. Этим правилом любит пренебрегать телеведущая Ксения Бородина, любительница темных, насыщенных помад и в результате макияж выглядит перегруженным, по крайней мере для дневного выхода. Справедливости ради стоит отметить, что для брюнеток такой вариант все-таки более приемлем, чем для блондинок», — отметила эксперт.

«При выборе цвета помады необходимо учитывать особенности вашей внешности — форму губ, цвет кожи и волос. Используя оттенки цвета, которые гармонируют, например, с вашими веснушками или с кругами под глазами, вы неизбежно подчеркнёте их, сделав ярче. Отлично справилась с задачей Наталья Подольская, сделав акцент на губы помадой насыщенного винного оттенка и добавив едва заметные розовые румяна», — пояснила Соловьева.

«Стоит помнить и о некоторых особенностях того или иного цвета. Например, перламутровая помада может подчеркнуть морщинки вокруг рта, а если вы любите фотографироваться, то имейте ввиду, что на фото перламутр отражает вспышку и губы выглядят бесцветными. Тени с перламутром не только привлекают взгляды к вашему лицу, но и делают акцент на морщинках. Вечернее освещение способствует тому, что перламутр бликует и увеличивает объём. Этим часто „грешит“ Яна Рудковская, что в сочетании с темными бровями и румянами, как правило, выглядит не совсем гармонично», — дала совет эксперт.

«А вот оттенки коричневого подчеркнут белизну ваших зубов, но чаще всего такой цвет подходит смуглым девушкам, отличный пример — Алсу. Если у вас крупное лицо, то компенсировать это можно используя матовые оттенки помады, не делая чёткий контур, как это сделала Анна Семенович. Напротив, вытянутое лицо требует более чёткого контура и ярких цветов, снова взгляните на Наталью Подольскую», — отметила эксперт по макияжу.

«Если помада слишком блестит, можно слегка припудрить губы с помощью салфетки. Если во время нанесения блеска вы улыбнётесь, он не соберётся в складках губ. Используя контурный карандаш можно скорректировать опущенные уголки рта, как это сделала Мария Кожевникова. Кроме того, Если у вас опущены уголки губ, с проблемой поможет справиться все тот же тональный крем или хайлайтер. Не забывайте, что надо избегать уголков, когда красите губы помадой», — дала свою оценку Наталья.

По словам Соловьевой, базу нужно выбирать в зависимости от типа кожи и эффекта, которого вы хотите добиться. Например, светоотражающая база придает коже сияние, делает ее поверхность более ровной, но она не подходит для камуфлирования мелких дефектов. Также она не советует использовать светоотражающую базу, если у вас жирная кожа, — она усилит нежелательный блеск.

«Отличный результат применения светоотражающей базы нам продемонстрировала Вера Брежнева, чей макияж можно по праву назвать лучшим в нашей подборке. Розовые румяна придают ее коже нежный „фарфоровый“ вид — это настоящая находка для блондинок, которые столкнулись с проблемой тусклого цвета лица. Яне Рудковской определенно нужно взять на заметку технику макияжа Брежневой, в особенности губ и бровей. Рудковская придерживается слишком старомодных веяний в макияже, взгляните хотя бы на ее брови черного цвета, которые создают слишком резкий контраст с ее светлым окрашиванием в один тон (тоже довольно спорный выбор)», — поделилась эксперт.

«Кстати, запоминать, какая база, румяна или консилер подходят для решения той или иной проблемы, совсем не обязательно. Вы всегда можете обратиться за помощью к цветовому кругу. Он состоит из 12 цветов. А ориентироваться в них поможет правило: при наложении противолежащих цветов один на другой, они взаимно уничтожаются или корректируются. То есть зеленый цвет нейтрализует красный (зеленая база „стирает“ купероз), а красный нейтрализует зеленый (розовая база устраняет бледный зеленоватый тон кожи). Все очень просто! Не зря цветовой круг в своей работе используют профессиональные визажисты, стилисты и колористы», — пояснила Соловьева.

Похоже, что эти советом давно пользуется Алсу. У певицы всегда безупречный макияж. Находясь в самоизоляции артистка следить за собой во всех смыслах. Чаще всего она выбирает нюдовые оттенки, подчеркивающие природную красоту лица.

Справка Teleprogramma.pro: Соловьева Наталья Викторовна является основателем и руководителем салона красоты бизнес класса Inkanto. Она специалист по перманентному макияжу со стажем работы 7 лет. Девушка является партнером представительства Long Time Liner в Москве, а также эксклюзивным тренером по перманентному макияжу Long Time Liner.