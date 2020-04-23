«Обрасту скоро совсем и в джунгли сбегу»: Тарзан перестал бриться в самоизоляции

Знаменитый бодибилдер и гроза женских сердец Сергей Глушко, он же танцор Тарзан, опубликовал в Instagram фото с голой грудью. В отличие от многих других обнаженных снимков, коих у 50-летнего артиста хоть отбавляй, на этом видно, что в самоизоляции накаченная грудь мужчины заметно заросла волосами. Похоже, что в отсутствие выступлений он отказался от бритья, о чем, собственно, и пошутил, опубликовав такое фото.

«Тут многие на самоизоляции бреют себя… Кто брови, кто голову. Я всегда шел против течения. Обрасту скоро совсем и в джунгли сбегу», — написал Тарзан.

Очевидно, артист имел в виду рэпера Тимати, который накануне побрился налысо. Ранее своих волос лишись бойфренд Ольги Бузовой и один из внуков Аллы Пугачевой.

А как вы считаете, можно ли мужчине запускать себя в самоизоляции в плане волос?