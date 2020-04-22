Бьюти-блогер показала, как скрыть отросший гелевый маникюр

Находясь в самоизоляции, мастера по маникюру не посетить, да и домой не вызвать. Поэтому красотки придумывают различные ухищрения, чтобы самим заботиться о красоте своих пальчиков.

Одна из возможных проблем — это отросший гелевый маникюр. Неокрашенные полоски ногтей могут сильно раздражать, но есть простой и безопасный способ их спрятать, причем без использования специальных жидкостей и других средств, с которыми лучше не связываться, если вы — не специалист.

Лайфхак подсказала бьюти-блогер Оливия Смолли, и это — обычный глиттер. Женщина показала, как нанесла блестки на отросшие участки ногтей, сделав общую картину даже красивее, чем было. Все просто, без нервов и сомнительных экспериментов.