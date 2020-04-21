Как выбрать «рабочую сторону» лица для селфи

Всем известно, что лицо человека несколько асимметрично, даже у людей с безукоризненной внешностью. И с тех самых пор, как в мире красоты появилось такое понятие как селфи, любители фотографироваться ищут свою «рабочую сторону». Если вы не нравитесь себе на фотографиях, то возможно вам пригодятся советы, которые журнал Elle girl дал своим читательницам относительно съемки лица.

Во-первых, издание отметило, что ранее на эту тему было проведено настоящее научное исследование, которое обнаружило, что большинство людей выглядит на селфи более привлекательно, выставляя свою левую сторону. Левая щека якобы показывает больше эмоций.

Если вы сомневаетесь в том, что к вам это применимо, то тогда рассмотрите второй совет — проверьте, на какую сторону вы чаще жуете. Мышцы там более развиты, соответственно, они больше в размерах. А противоположная сторона выглядит стройнее, ее и стоит подставлять камере.

Ну и наконец, фокус с бумагой: сфотографировать обе половины лица, закрыв при этом противоположные стороны белым листом. Затем нужно сравнить два снимка и определить, какой выглядит более презентабельно. При этом стоит подумать, как можно прикрыть недостатки, если таковые имеются.

И последний совет — не фотографировать себя на фронтальную камеру, даже если она хорошая. Такое селфи в любом случае исказить ракурс и черты вашего лица. Поэтому лучше всего снимать лицо на основную камеру, а потом обрезать ненужный «воздух» на фото.