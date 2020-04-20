Ирина Безрукова посоветовала использовать остатки кофе в качестве скраба

Актриса Ирина Безрукова продолжает делиться с поклонниками своими бьюти-секретами. Во время самоизоляции 55-летняя артистка проводит прямые эфиры в Instagram об уходе за лицом и телом, а кое-что оформляет постами. В одной из свежих публикаций она посоветовала метод, который многократно проверила на себе.

«Я очень люблю делать скраб из кофейного отжима, его еще называют кофейным жмыхом. Если вы не пьете кофе дома, то, когда все заработает в обычном режиме, можете спросить жмых в кофейнях, они все равно его выкидывают. А если вы настоящий кофеман, то просто не выкидывайте ценный остаток на дне кружки», — пишет Ирина.

По ее совету жмыхом можно натереть все тело, стоя в душе. К нему можно даже ничего не добавлять — и крем не понадобится. Актриса объясняет это тем, что в кофейных зернах находится достаточно масла, увлажняющего кожу. А главный плюс в том, что крупинки кофе имеют круглую форму и, в отличие от фруктовых или солевых пилингов, не поцарапают кожу, даже если их очень сильно втирать. При этом Безрукова отметила, что после процедуры от кожи будет исходить приятный аромат.

Прокомментировать совет Безруковой Teleprogramma.pro попросила врача-дерматолога и косметолога Амину Бердову.

«Кофейный скраб — одно из самых популярных уходовых средств, которое всегда под рукой. О пользе кофейного скраба знают практически все: он улучшает кровообращение, стимулирует выработку коллагена и эластина, омолаживает, очищает и отлично массирует кожу, освобождает ее от ороговевших клеток, что, безусловно, прекрасно сказывается на ее качестве», — рассказала специалист. «Чаще всего для создания кофейного скраба используется жмых из френчпресса и гуща из кофеварки. Однако применять их в чистом виде все-таки не стоит. Так как мельчайшие частички кофе могут травмировать кожу и вместо эффекта омоложения вы получите сухость и шелушение эпидермиса. Чаще всего жмых смешивают с натуральными маслами, например, с оливковым, мыльными растворами, гелями для душа».

Косметолог добавила, что скрабирование кожи, несмотря на всю пользу этой процедуры, не стоит проводить чаще, чем один раз в неделю, ведь после него необходимо коже необходимо восстановление. Применять кофейный скраб стоит на распаренном теле и лице. Лучше всего после принятия ванны. При этом массировать необходимо очень аккуратно, с любовью. А в конце стоит нанести средство для питания кожи, в течение 3–5 минут после принятия душа.

Справка Teleprogramma.pro

Бердова Амина Мухамедовна — врач-дерматолог, косметолог. Стаж работы — более 15 лет. По первому образованию кардиолог. Прошла обучающий семинар по мезотерапии и биоревитализации, интернатуру по дерматовенерологии на базе РУДН с последующей специализацией по косметологии на кафедре Баткаева в том же вузе.