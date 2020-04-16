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Бьюти-блогеры запустили яркий челлендж для скучающих в самоизоляции

Мастера макияжа «передают» друг другу кисточку и демонстрируют свои умения.

Бьюти-блогеры запустили яркий челлендж для скучающих в самоизоляции
Бьюти-блогеры призывают подписчиков сидеть дома. Фото: globallookpress.com

Новый тренд в Instagram — иностранные бьюти-блогеры придумали челлендж в котором они передают друг другу кисточку для макияжа. Каждый участник использует этот «волшебный» предмет, чтобы за секунду преобразиться и превратить свое скучное лицо в яркий образчик современного мейкапа.

Забава публикуется под хештегом #DontRushChallenge. В нем уже поучаствовали такие мастера макияжа, Патрик Стар, Габриэль Замора, Луи Кастро, Джеймс Чарльз и другие.

Участники акции поддерживают самоизоляцию и призывают поклонников оставаться дома. В эти скучные дни вынужденного домашнего карантина многие люди жалуются, что им некуда надеть красивое платье и незачем краситься. Подобные челленджи могут немного разнообразить жизнь «затворников» и стать причиной для того, чтобы достать пудру, помаду и кисточки.

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