Магия Гермионы: каким бьюти-трендам следует Эмма Уотсон

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон из миленькой девочки-всезнайки на наших глазах превратилась в одну из первых красоток Голливуда. Она уже не раз поражала поклонников взрослыми сексуальными образами, но все еще умеет сыграть «школьницу» на публике.

Журнал Elle girl выделил несколько бьюти-трендов, которым следует молодая актриса.

В плане причесок Эмме нравятся собранные волосы. Обычно она заплетает их в косы и закрепляет на затылке. Однако это не смотрится чопорно, потому что девушка оставляет своей прическе немного небрежный вид, оставляя некоторые локоны «на свободе». При этом она часто использует украшения для волос, что стало просто ее фишкой. Звезда сменила много разных видов челок, но предпочитает отросшую по бокам, которая идет ей больше всего.

Естественность — еще один конек Уотсон. Она часто публикует фотографии без мейкапа, да и на красную ковровую дорожку может заявиться с чистым лицом.

Что актриса любит выделять на своем лице, так это брови. Их она подчеркивает карандашом подходящего оттенка. Цвет помады Эмма предпочитает ярко-морковный. Он не очень популярен у барышень, но конкретно этой красавице, безусловно, идет. Второй вариант — легкий персиковый тинт для губ. Издание отмечает, что девушка обычно избегает черного лайнера, чаще использует дымчатый коричневый.

А какая роль Эммы нравится вам больше всего?