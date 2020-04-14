«У глаза — страсть, на щеке — согласие»: какие знаки дамы подавали мушками на лице

Казалось бы, мушки на лице — это что-то из царских эпох, когда дамы ходили в широких платьях и с веерами. Однако и в 2020 году этот элемент внешности то тут, то там всплывает в современной моде. Мушки носили модели на показе Christian Siriano и голливудская звезда Марго Робби в новом фильме «Хищные птицы».

Не многие знают, что в старину этот бьюти-элемент использовался не только чтобы скрыть изъян на лице или подчеркнуть естественную красоту. Прикрепляя мушки на разные места, барышня могла подать тайный сигнал своему кавалеру.

«Мушка над верхней губой означала кокетство, у глаза — страсть, на щеке — согласие, под носом — разлуку. В зависимости от ситуации ее можно было легко переклеить», — цитирует историка Людмилу Сахарову портал The Blue Print.

И не всегда этот знак мог быть выполнен в виде кружочка, иногда ему предавали форму сердца, звезды или полумесяца. Вплоть до того, что мушка в виде кареты могла означать согласие дамы на совместный побег.

В наши дни это, скорее, акцентирующий элемент, который может обратить внимание смотрящего на глаза или на губы девушки. Его легко может нарисовать визажист, а место красавицы выбирают, ориентируясь на мировых звезд. Но, согласитесь, подавать внешностью тайные знаки — это что-то волнующее. Особенно для тех, кто строит образ загадочной и глубокой натуры.