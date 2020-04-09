Секрет эффектного облика: визажист Карл Рей дал советы по make-up для видеоколлов

Видеоконференции набирают популярность как способ общения на расстоянии не только по рабочим вопросам, но в личном диалоге.
С подружками, как и перед коллегами хочется выглядеть хорошо. В реальности же, изображение, переданное через камеру компьютера или смартфона, может вызвать, мягко говоря, недоумение.
Известный визажист Карл Рей из США, под чьей кистью преображались Мерил Стрип, Мишель Обама и другие VIP-персоны Америки, дал несколько лайфхаков. Он открыл маленькие хитрости в макияже, как «обмануть» веб-камеру и выглядеть в мониторе собеседника привлекательно.
Во-первых, звездный стилист рекомендует придерживаться в декоративной косметике естественной палитры, чтобы подчеркнуть свежесть лица. Для видео, по мнению стилиста, идеально подойдут бронзер, несильно подведенные глаза, ресницы и помада натурального оттенка.
Главное – внешне здоровый и ухоженный вид кожи. Для создания ровного цвета подойдут легкий пигментированный крем и немного консилера, который закрасит темные круги под глазами – неизменный атрибут безвылазного сидения в четырех стенах.
Лоб и нос предпочтительней убрать жирный блеск прозрачной пудрой либо обработать Т–зону салфетками с эффектом матирования.
«Если вы любительница смокиайс, замените карандаш на серый или коричневый, а лучше вообще откажитесь от интенсивного макияжа глаз – для видео подходят более мягкие тона и оттенки»
Большое внимание визажист уделяет освещению, которое также должно быть мягким и не создавать контрастных теней, сообщает издание Insider.