Ретро в тренде: дизайнеры предлагают «побег» от эпидемии–2020 в прошлое

Пока мир мобилизовался против опасного инфекционного заболевания, мировые дизайнеры вспоминают, как было хорошо в недавнем прошлом.

Как показали последние Fashion Week в Париже и Милане, которые чудом успели пройти до закрытия стран на карантин, дизайнеры вовсю ностальгируют по спокойным временам. Beauty мир, судя по трендам на европейских подиумах, очевидно поделился на «до» и «после» объявления о пандемии коронавируса.

Бельгийский модный дом Dries Van Noten на показе в Париже предложил в make-up решительный акцент на губах. Макияж моделей, как показывает официальный Instagram-аккунт бренда, напоминает лица фарфоровых японских гейш, губы которых – недостижимые цветки с четкими контурами лепестков.

Утонченный умница мира моды (в 2005 году New York Times назвал ван Нотена «одним из самых интеллектуальных модных дизайнеров»), в оформлении губ бельгиец отсылает зрителя в прошлое, к «золотым» 20-м годам прошлого столетия.

Эпоха Фицджеральда и Хэмингуэя, Луи Армстронга и Дюка Эллингтона, кружевного ар–деко, звукового кино… Послевоенное время, когда в Европе и США царила волна всеобщего подъема, и люди не подозревали о грядущей «великой депрессии» и Второй мировой войне.

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Визажисты Maison Margiela и Lanvin также предлагают в make-up четко прочерченные контуры, со слегка заниженной верхней линией. Особое внимание они уделяют ложбинке над верхней губой – чтобы придать пикантности образу и задать у зрителя ожидание, что вот–вот сложенные в строгий бантик губы превратятся в пленительную и открытую улыбку.

Та же ностальгия прослеживается и в оформлении причесок. Valentino, Chloe, Loewe – все как один стремятся пофантазировать на тему «прекрасного светлого прошлого». Итальянский модный дом, созданный Валентино Клименте и Джанкарло Джиаметти в 60– х годах XX столетия, предлагает интерпретации стиля «ревущих» 20-х гг.

Взамен «марсельской волне» голливудской дивы прошлого Мэри Астор стилисты предлагают гладко зачесанные косые проборы. Укладка сохраняет дух времени, но при этом выглядит не столь слащаво, как у конфетных девушек начала прошлого века.

Один из старейших домов моды Франции Lanvin, напротив, остается верен богемному стилю старой Европы. На показе коллекции осень-зима 2020 та же несравненная Белла Хадид щеголяла в белоснежном пальто с меховым воротником стойкой и с укладкой в лучших традициях «froufrou femininity».

Словно в противовес ностальгирующим мэтрам моды другие дизайнеры, как сообщает портал WMJ, предпочитают смотреть далеко вперед и ориентируются на поколение Z. Цитируют провокативный образ 18-летней звезды мировой поп–сцены и новой иконы стиля Билли Айлиш те же Maison Margiela.

Они идут на смелый шаг и вслед за цветным make-up предлагают кислотный цвет волос. Модельеры не оставляют надежду, что новое поколение, более смелое в self-creation, сможет вывести мир на другой уровень, в «жизнь после вируса».