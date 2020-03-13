Коронавирус make-up не страшен: какой тренд на брови задала Парижская неделя моды

Парижская неделя моды, главная среди остальных мировых fashion week, продемонстрировала тренд в оформлении бровей. Несмотря ни на какие эпидемии, он будет актуален в сезоне весна-лето — 2020, уверены именитые дизайнеры.

Среди модных домов, выпустивших моделей на подиум, наметилось две тенденции make-up. Одни визажисты полностью «обезбровили» девушек, замазав брови консилером или обесцветив их краской. Другие, напротив, сделали на бровях акцент, оставив или даже усилив их естественный вид.

Стилисты бельгийского Дома моды Dries Van Noten, который в этом сезоне выпустил коллекцию в соавторстве с Кристианом Лакруа, предложили убрать акцент с бровей и сместить его на глаза. Отсюда, в частности, и роковые драматические стрелки на глазах.

Подиумным хитом стали обесцвеченные брови, зачесанные вверх. Правда, такой make-up прием более уместен в театрализованном fashion-show. Его можно было увидеть в презентации ван Нотена с Лакруа, показанном в официальном аккаунте модного дома в Instagram.

А вот переносить его в повседневную жизнь стоит очень и очень аккуратно. При обесцвечивании бровей химическими составами стилисты рекомендуют обязательно учитывать цветотип внешности. Согласитесь, волосы цвета вороного крыла и белые брови вряд ли будут соседствовать органично.

Визажисты Maison Margiela, где главную партию ведет легендарный дизайнер Джоном Гальяно, решили усидеть на двух стульях. Для одних образов, более экстравагантных и жестких, были выбраны безбровые варианты. Акцент достигался за счет неизменной подводки для глаз.

Для других образов, уже с нотками нежности и воздушности, визажисты предложили креативный ход и выкрасили брови в цвет, комплементарный одежде. Такой тренд, вполне интересный для весенне-летнего сезона, можно использовать и не на подиуме. Главное, чтобы обстановка и ситуация соответствовали выбранному смелому дресс-коду.

В целом же тенденция модной недели в Париже показала: визажисты по-прежнему ратуют за природную естественность бровей, лишь подкорректированную специалистами по макияжу. Образцом элегантной красоты и ухоженности по-прежнему остается звезда мира моды Белла Хадид.

Плавность линий брови, ширина, густота, четкость формы и цвет – вот главнее тренды, которые перешли из модных дефиле в повседневную жизнь.

Для создания плавности контура используйте традиционный пинцет, менее традиционную нить, а также карандаш, тени или маркер для бровей. Для долгосрочного эффекта — татуаж или микроблейдинг. Ширину и густоту, от природы не сильные, также можно навести при помощи косметических средств или процедур.

Отдельно специалисты портала Headclub.ru отмечают: в мире высокой моды татуаж бровей не используется. Причина в том, что манекенщица должна быть готова изменить облик для каждого нового показа, потому и модельеры для создания новых живописных полотен предпочитают девушек tabula rasa.