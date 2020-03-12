Глаза, как у голливудских звезд: рисуем стрелки с Paris Fashion Week

Парижская Неделя моды отгремела в начале марта, но эхо ее будет разноситься еще в течение долгого времени. Последняя из четырех знаковых Fashion Week, она задала тренды не только в одежде и стиле, но и в make-up.

Встречать весну с широко раскрытыми глазами предложили стилисты таких ведущих домов моды, как Valentino, Celine, Dries Van Noten и др. Причем подчеркнуть красоту глаз они предложили с помощью самого верного и вечного средства — стрелок.

Любимый beauty-прием красотки Беллы Хадид, пленительной Диты Фон Тиз и неординарной Пенелопы Круз стилисты решительно трансформировали согласно духу времени. Об этом свидетельствуют многочисленные фото в официальном аккаунте PFW в Instagram.

В частности, Maison Valentino, выпуская своих моделей в шоу Haute couture, «нарядил» их в стрелки в виде вороного крыла. Черную подводку для глаз сопровождали стразы и блестки, придавая облику моделей настроение хищной красоты. Эффектный макияж органично дополнил роскошные образы, которые Модный дом под руководством Пьерпаоло Пиччоли представил на сезон весна-лето — 2020.

Модный дом Celine во главе с бывшим дизайнером YSL Эди Слиманом подошли к делу лаконичнее. Визажисты сделали акцент на глазах моделей, подведя их в складках век. Беспроигрышный прием делает акцент во всем макияже. Его можно смело брать с подиумов в повседневную жизнь.

Те, кто использует стрелки и без подсказок модных визажистов, знают, какие чудеса превращения творит этот несложный make-up-прием. Ну а для тех, кто еще ни разу не примерял на себя образ голливудских див, дадим несколько советов.

Карандаш, которым наносится стрелка, должен быть всегда остро заточен. В противном случае линия выйдет неаккуратной. Для точного нанесения линии также нужна твердая рука, поэтому упирайте локоть рабочей руки в твердую поверхность.

Для круглых глаз подойдет подводка во внутреннем уголке, которая визуально вытянет форму в миндалевидную. Обладательницам узких глаз визуально увеличить поможет широкая стрелка, которая должна утолщаться от середины глаза и не должна выходить далеко за его границу.

Широко расставленные глаза можно скомпенсировать за счет удлинения линии к переносице. Нижнее веко при этом подводят не затрагивая слизистую. А вот близко посаженные глаза, наоборот, можно «раздвинуть», если вести линию, отступив от внутреннего уголка глаза. Вытянутый к виску кончик зрительно сделает глаза дальше друг от друга.

Грустный взгляд, который бывает при опущенных уголках глаз, тоже, как сообщает портал Makeup.ru, можно исправить. Для этого стрелка должна начинаться у внутреннего уголка тонкой линией, постепенно расширяясь и «поднимая» глаз. Хвостик стрелки рисуем повыше, а слизистую снизу — затемняем.

При желании и в зависимости от повода стрелки можно украшать глиттером.