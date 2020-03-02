Красота по-весеннему: как создать эффект юности без лишних усилий

Сегодня визажисты единогласно призывают: если у вас есть веснушки, подчеркните их макияжем, а если нет – нарисуйте! Благо, средств для этого на прилавках предостаточно. Для создания «поцелуев солнца» подойдут карандаши и подводки для глаз и губ, тени, корректоры и даже экстравагантный глиттер. Да-да, разноцветные яркие веснушки смело сходят с подиумов в повседневную жизнь – главное, чтобы такой неординарный макияж соответствовал событию.
Создать радостные пятнышки на своем лице несложно. Стилисты рекомендуют наносить средства в три захода.
Во-первых, выровняйте общий тон кожи на лица с помощью тонального средства. Далее на спинку носа и под глазами в верхней области щек нанесите легкий слой автозагара, чтобы придать участкам с будущими веснушками естественности.
Третий, заключительный, этап: наносим пятнышки на кожу при помощи светло-коричневых теней и тонких кисточек разных размеров и аппликаторов. Тени подойдут золотистые, шоколадные и другие оттенки теплой гаммы в зависимости от вашего цветотипа.
Издание MarieClaire акцентирует внимание читательниц: пусть веснушки разбросаны по коже хаотично, в том числе на лбу, подбородке, шее. Это придаст «солнечным поцелуйчикам» природный вид, а вам добавит свежести и юности.