117 долларов за картонную коробку: косметику Кайли Дженнер раскритиковали за маркетинговую аферу

На чем делает свои миллионы семейство Кардашьян? Вот яркий пример.

На днях 51-летняя американская телезвезда Бетенни Франкель вышла в социальную сеть, чтобы рассказать о шокирующей маркетинговой афере Кайли Дженнер и ее косметического бренда Kylie Cosmetics.

«Девочка, не делай этого, оно того не стоит», — начала свое видео Франкель.

Она показала подарочный набор Kylie Cosmetics, который был выпущен минувшим летом к 25-летию Кайли. В нем три карандаша для губ и три блеска для губ. Вместе с красивой розовой коробкой все этой стоит 175 долларов.

Шок в том, что те же самые косметические товары можно купить за 58 долларов. То есть, фанаты переплачивают 117 долларов только за картонную розовую коробку! Этот факт вначале стал вирусным в TikTok, а затем на него обратила внимание Бетенни. Телезвезда отмечает, что упаковку покупатель в конечном итоге выбросит в мусор, а она, на минуточку, стоит больше ста баксов.