117 долларов за картонную коробку: косметику Кайли Дженнер раскритиковали за маркетинговую аферу

На чем делает свои миллионы семейство Кардашьян? Вот яркий пример.
На днях 51-летняя американская телезвезда Бетенни Франкель вышла в социальную сеть, чтобы рассказать о шокирующей маркетинговой афере Кайли Дженнер и ее косметического бренда Kylie Cosmetics.
«Девочка, не делай этого, оно того не стоит», — начала свое видео Франкель.
Она показала подарочный набор Kylie Cosmetics, который был выпущен минувшим летом к 25-летию Кайли. В нем три карандаша для губ и три блеска для губ. Вместе с красивой розовой коробкой все этой стоит 175 долларов.
Шок в том, что те же самые косметические товары можно купить за 58 долларов. То есть, фанаты переплачивают 117 долларов только за картонную розовую коробку! Этот факт вначале стал вирусным в TikTok, а затем на него обратила внимание Бетенни. Телезвезда отмечает, что упаковку покупатель в конечном итоге выбросит в мусор, а она, на минуточку, стоит больше ста баксов.
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В конце видео бизнесвумен сообщила, что хотела вернуть производителю его необоснованно дорогой подарочный набор, но не вышло.
«Я только что узнала, что Kylie Beauty не принимает возвраты, поэтому я застряла с картонной коробкой за 117 долларов… Насколько глупыми мы должны быть?» — удивляется Франкель.
Напомним, участница «Семейства Кардашьян» Кайли Дженнер запустила своей косметический бренд в 2015 году, когда ей стукнуло 18 лет, и через несколько лет этот бизнес начал приносить ей сотни миллионов долларов дохода. Теперь понятно как…