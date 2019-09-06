Время пилинга: как ухаживать за кожей осенью

В это время года стоит уделить внимание не только лицу, но и телу.

Солнечных дней становится все меньше, поэтому сейчас самое время позаботиться об обезвоженной и высушенной летом коже. Эксперт портала Teleprogramma.pro, тренер по фейсфитнесу Лилиана Мамотина знает, что нужно делать!

Пилинг — лучшая процедура осени

Для кожи лица эксперт в первую очередь советует сделать курс пилинга. Эта процедура подходит практически всем девушкам, но для лучшего эффекта нужно подобрать состав, за который ваша кожа скажет спасибо.

«С конца сентября можно делать курс пилинга, не опасаясь пигментации. Это поможет простимулировать регенерацию клеток и очистить кожу. Пилинг нужно подбирать с косметологом. Есть агрессивные процедуры, которые подходят далеко не всем. Для молодой кожи нужно подбирать щадящий вариант. Многие считают, что хороший эффект можно достигнуть только, когда кожа слезает с лица кусками. На самом деле это не так. Сейчас существуют составы, которые позволяют провести пилинг только верхних слоев кожи и получить потрясающий эффект», — прокомментировала Лилиана Мамотина.

Борьба с пигментацией

Пигментные пятна — это наболевшая проблема многих девушек. Некоторым приходится носить челку, чтобы спрятать неравномерный цвет кожи на лбу. Другие используют дорогостоящие тональные средства, маскируя проблему. Осень — самое время избавиться от пигментации раз и навсегда.

«Природа мелазма — пигментных пятен — может быть самой разной: возрастные, солнечные, печеночные и т. д. Солнечные пятна можно убрать в домашних условиях. Делюсь с вами рецептом маски известного пластического хирурга из США Энтони Юна. Смешиваем по одной столовой ложке соевого молока, меда и лимонного сока. Наносим на лицо на 30 минут и смываем теплой водой. Есть версия, что домашние маски начинают работать после 40 минут, поэтому экспериментируйте. Лучше начать с теста на небольшом участке кожи, так как мед и лимонный сок могут вызвать аллергию или раздражение. Делать маску нужно 2–3 раза в неделю и солнечные пятна уйдут. Что касается более серьезной пигментации, то нужно искать причину в своем организме. Можно воспользоваться помощью косметолога и диетолога, а если не поможет, то я советую пройти обследование. Стоит посетить гинеколога и гастроэнтеролога, чтобы выявить причину пигментации», – продолжает тренер по фейсфитнесу.

Микротоковая и ультразвуковая терапии

Эксперт считает, что в современной косметологии существуют технологии, которые позволяют добиться потрясающих результатов без инъекций ботокса и филеров. Какие?

«Осень подходит для мезотерапии – инъекции для стимуляции обновления клеток кожи. Но так как я против любых «уколов красоты», то рекомендую заменить их на безопасные процедуры. Например, микротоковая или ультразвуковая терапии. Если делать курсом, то это поможет улучшить кровоснабжение и обменные процессы. Многие девушки используют для этого аппарат Дарсонваль. Можно не только ходить в салон, но и использовать его в домашних условиях, так как цена аппарата соизмерима с хорошей процедурой в салоне. Раз заплатил и пользуешься многие годы», – объяснила Лилиана.

SPF-защита должна стать круглогодичным ритуалом

Если вы думаете, что с приходом солнца можно забросить солнцезащитные крема в долгий ящик, то ошибаетесь. По крайней мере, так считают многие эксперты, в том числе и собеседник портала Teleprogramma.pro.

«Не стоит думать, что салонные процедуры сделают всю работу за вас. Не забываем и про домашний уход. Несмотря на то, что осенью солнце не такое агрессивное, как летом, нанесение крема с SPF-защитой остается ритуалом. Им нужно пользоваться круглый год», – рекомендует бьюти-блогер.

Обертывания для тела

Осень – это время года, которое замечательно подходит для работы не только над кожей лица, но и тела. Причем сейчас можно поработать не только над увлажнением, но и убрать «застарелые» проблемы.

«Я рекомендуется делать скрабирование. Все же салонная процедура во много раз эффективнее домашнего ухода, поэтому раз в год можно и потратиться. Это позволит удалить ороговевшие клетки тела, избавиться от неравномерного загара — со временем он сходит, но не всегда одинаково — и сделать кожу гладкой и шелковистой на ощупь. Не стоит пренебрегать обертыванием. Шоколадное или водорослевое восстановит увлажнение кожи после длительного пребывания на солнце. В осеннее время хорошо убирать растяжки, послеродовые сеточки и проступившие вены на ногах», — подытожила эксперт.

Тренер по фейсфитнесу Лилиана Мамотина

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