Косметичка звезды: Айза Анохина и ее летние средства для лица

Очищение, питание и защита от солнца - вот главные секреты идеальной кожи бьюти-блогера и певицы.

У певицы и бьюти-блогера Айзы Анохиной всегда идеальная кожа. Если вы думаете, что звезда пользуется фотошопом, то мы вас разочаруем — это не так. Просто она правильно ухаживает за своей кожей. Как? Об этом Айза рассказала читателям портала Teleprogramma.pro. Хотите заглянуть в косметичку звезды? Тогда эта статья для вас!

Косметичка Айзы на лето

Очищающий гель с увлажняющим действием Hydrating Cleanser от бренда Zein Obagi мягко очищает кожу от загрязнений и косметики и способствует замене омертвевших клеток на здоровые. В результате использования геля кожа становится увлажненной и упругой. Корректирующий крем для лица CC Dull от бренда Erborian. Его можно использовать в качестве праймера (база под макияж — Прим. Ред.). Благодаря экстракту лакрицы он выравнивает тон кожи и придает ей сияние, как будто кожа светится изнутри. Классное уходовое средство, которое обладает SPF-защитой. Крем с экстрактом манго ST Barth. Масло косточек манго, масло авокадо, масло карите (второе название — масло ши — Прим. Ред.) и другие компоненты в составе крема способствуют питанию, увлажнению и регенерации кожи, возвращают ей упругость. Крем можно использовать утром и вечером, и даже вместо базы под макияж. Маска после загара с арбузом Sephora Collection. Состоит из двух частей: для лица и для зоны декольте. Если вы проводите отпуск у берега моря, то такое средство восстановит обгоревшие участки кожи, подарит ощущение свежести, но при этом продлит загар. Крем для век «Коррекция морщин Про-Коллаген» от Elemis. Уменьшает отечность и темные круги под глазами даже лучше, чем патчи. Средство хорошо тонизирует и смягчает кожу вокруг глаз, минимизирует появление морщинок. В его состав входит падина павоника (экстракт буровой водоросли — Прим. Ред.), которая придает коже гладкость и сияние.

Секрет красоты № 1 — массаж лица

Айза также поделилась с читателями портала Teleprogramma.pro своими секретами красоты. В них нет ничего сложного, но, звезда уверена, что если выполнять ее рекомендации, то кожа обязательно ответит благодарностью.

«Ежедневный самомассаж для лица улучшает циркуляцию крови и цвет лица, повышает тонус кожи и убирает отеки. Если вы не будете лениться и забывать об этом, результат в виде здоровой и ухоженной кожи не заставит долго ждать», — рассказала певица A(Z)IZA.

Секрет красоты № 2 — хороший косметолог

Бьюти-блогер уверена: что на поиск хорошего специалиста стоит потратить время, чтобы не сталкиваться с сюрпризами, которые может преподнести идеальная кожа в дальнейшем.

«Даже если у вас нет проблем с кожей, важно периодически посещать косметолога. Так вы сможете избежать нежелательных высыпаний и покраснений и будете лучше разбираться в том, что именно необходимо вашей коже. Хороших специалистов не так много, поэтому, возможно, вам придется побывать у трех, пяти или даже десяти косметологов, чтобы понять, кому вы готовы доверить свою кожу», — объяснила Айза.

Секрет № 3 — патчи и розовая вода

Этот совет актуален для девушек, которые часто летают на самолете, а также для девушек с сухой кожей. Бьюти-секрет Айзы поможет решить много проблем.

«Я живу на две страны и из-за этого часто совершаю длительные перелеты. Во время них обязательно пью достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, а также использую патчи для глаз и спрей с розовой водой для увлажнения лица», — поделилась секретом Анохина.

Секрет № 4 — слушайте свою кожу

Конечно, не стоит пренебрегать советами профессионалов, тем более, если вы сами пришли за консультацией. Но и бездумно выполнять все рекомендации, тоже не стоит. Айза считает, что специалистов стоит слушаться, но и самим не плошать.

«Ни один визажист, даже самый классный, не знает ваше лицо лучше, чем вы сами. Поэтому, выбирая декоративные и уходовые средства, прислушивайтесь к профессионалам, но все равно ориентируйтесь на собственные ощущения», — прокомментировала звезда.

Секрет красоты № 5 — смывать макияж при первой возможности

Даже если в вашей косметичке самые классные и дорогие средства, не забывайте о самом простом — давать коже дышать.

«Я стараюсь смывать макияж сразу после съемки или выступления, даже если опаздываю в другое место. Моя работа подразумевает создание нескольких разных бьюти-образов за день, и из-за этого кожа сильно устает. Поэтому по возможности я позволяю ей дышать без мейка», — призналась бьюти-блогер.

Секрет красоты № 6 — хороший отдых

Кожа выполняет защитную функцию организма. Нервы и стрессы могут стать причиной высыпаний, поэтому, когда с кожей что-то не так, нужно дать себе отдохнуть.

«Это один из лучших способов привести кожу в порядок. Негативные эмоции и стресс отражаются на здоровье организма и внешнем виде, в том числе и на коже лица. Мой любимый остров Бали всегда благоприятно влияет на состояние кожи, потому что там я достигаю гармонии с собой и окружающим миром, прорабатываю внутренние переживания и забываю о городской суете», — подытожила собеседница портала Teleprogramma.pro.

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