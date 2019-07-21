Как правильно накраситься, чтобы выглядеть «без макияжа»

Большинство из «секретных средств» есть в косметичке каждой девушки. Читайте, как правильно ими пользоваться.

Знаменитости поголовно отказываются от броского макияжа, отдавая предпочтение естественности. Точнее, используют визаж, который создает впечатление, что на лице нет ни грамма косметики. Даже певица Ольга Бузова, которая привыкла радовать подписчиков невероятно ярким макияжем глаз и на сцене, и на отдыхе, в последнее время отдает предпочтение нюдовым оттенкам, а продюсер Яна Рудковская недавно вообще озадачила подписчиков, представив фото как будто без косметики.

Мы узнали, как добиться подобного эффекта и что для этого нужно. Визажист Анастасия Амирханова раскрыла главные секреты трендового макияжа.

Шаг первый — идеальный тон кожи

Если театр начинается с вешалки, то макияж — с тона кожи. Точнее, с тонального средства, которое позволяет в считанные минуты замаскировать неровности, придать лицу свежий и ухоженный вид без дорогостоящих косметологических процедур.

— Нам понадобится тональное средство с эффектом сияния. Очень важно, чтобы крем был без матирующих компонентов. Нам нужен легкий продукт, который не превратится в маску на лице, не закупорит поры, а лишь придаст коже натуральное свечение, — прокомментировала Анастасия Амирханова.

Шаг второй — сияние хайлайтера или матовость пудры

Хайлайтер (средство для придания коже сияния и блеска. — Прим. ред.) является незаменимой вещью в косметичке несколько сезонов подряд. Это прекрасный инструмент для создания макияжа без макияжа.

— Лучше использовать жидкий кремовый хайлайтер. Жидкий — ключевое слово. Подберите мягкое средство с сильным, просто диким, сиянием. Он прекрасно растушевывается, поэтому вы сможете исправить ситуацию, даже если чуть-чуть переборщите.

Возможно использовать и пудру. С одной стороны, нюдовый макияж подразумевает только жидкие текстуры. С другой — пудра прекрасно вписывается и позволяет создать ровный натуральный тон кожи мраморного оттенка. Лайфхак — ни в коем случае не наносите средство спонжем или аппликатором. Только кисть! Все сухие текстуры наносятся кистью, так как это позволяет добиться легкого естественного покрытия, — объяснила собеседник портала Teleprogramma.pro.

Шаг третий: главный тренд лета — кремовые тени

Все слышали про сухие и жидкие тени, а кремовые — это что-то новенькое. Но визажист уверяет, что тени на кремовой основе — главный тренд этого лета.

— Так как мы говорим о макияже без макияжа, то сухие тени откладываем в долгий ящик. Кремовые тени стойкие и созданы специально для естественного визажа. Их как будто нет на лице благодаря мягкости текстур.

Подобрать средства можно на любой вкус и кошелек. Есть дорогая люксовая косметика, которая прекрасно ложится на кожу. Есть бюджетные варианты, но, как правило, они не классифицируются как матовый металлик. То есть создают ощущение металлического налета, что тоже смотрится хорошо, — поделилась лайфхаком Амирханова.

Шаг четвертый — тушь в нюдовом макияже

Даже если вы стремитесь к максимальной естественности и натуральности, не отказывайтесь от туши. Ну не получится выразительного взгляда без этого средства. Кстати, обращали внимание, что практически у всех знаменитых красавиц ресницы наращены? Наш эксперт знает, как грамотно их сочетать с натуральностью.

— Тушь нужна. Даже нюдовый макияж обязывает сделать ресницы пушистыми. Пользуйтесь своей любимой. Если у вас наращенные ресницы или вы хотите их нарастить, то предпочтение стоит отдать легким разряженным изгибам «L», чтобы они смотрелись натуральнее.

Обязательно нужно прорисовать пространство между ресницами. Никаких стрелок — четкие линии запрещены. Это легкая растушеванная линия, которая делает глаза выразительными, — считает Амирханова.

Шаг пятый — убираем круги под глазами

Сейчас трудно найти женщину, которая не мучается от темных кругов под глазами. И патчи вроде придумали, и макси с отбеливающим эффектом, но часто они не спасают. В общем естественность и натуральность — это хорошо, но только когда красиво, а недостатки надо маскировать. Эксперт портала Teleprogramma.pro рассказала, как это сделать.

— Если круги небольшие, то их можно замазать BB-кремом. Он прекрасно решает проблему, подстраиваясь под тип кожи, но при этом не забивается в мелкие морщинки и не подчеркивает их, — подытожила специалист.

В общем-то секрет максимально естественного макияжа оказался достаточно простым. Практически все перечисленные средства есть у современных красавиц. Главное, правильно их использовать!

Совладелица Beauty Lab Анастасия Амирханова: