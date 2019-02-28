Закалились и укрепили дух: «Комсомолка» организовала двухдневную экспедицию на север Прикамья

Два дня журналисты и блогеры Перми и Екатеринбурга насыщались духовно и физически в незабываемом путешествии

Команда из 16 человек отправилась в поездку, чтобы рассказать о безопасном туризме и посетить несколько красивейших городов Прикамья, познакомиться с их историей.

Поеду куда угодно, но сначала поем!

Первый день путешествия выдался весьма насыщенным. Стартовала команда 23 февраля в 8 утра. Начали день с «заправки» участников экспедиции и автомобилей. Путешественники завтракали в Chicken, а их четырехколесные друзья — на АЗС «Нефтехимпром». Кстати, Chicken — это место, где вкусно всем, и путешественники здесь не исключение. Наши туристы выбрали для своего завтрака тортилью — правильное сбалансированное блюдо из натуральной пшеничной лепешки, куриного филе и овощей с сочным соусом.

Первая заправка прошла весело — ребята знакомились между собой, снимали фото и видео, заправляли свои автомобили. Пока в баки заливался бензин, участники экспедиции успели попить кофе и узнать про крутой конкурс от АЗС «Нефтехимпром». Механика простая: заправляешься в сети АЗС «Нефтехимпром» с 1 февраля по 31 марта и получаешь возможность выиграть автомобиль Nissan Almera 1.6 Tekna AT или одну из трех туристических путевок. Участники нашей экспедиции сошлись во мнении, что главный подарок — достойный, ведь часть команды и сама отправилась в путь на Nissan Almera. Кстати, в экспедиции было 4 машины, 2 из которых предоставил дилерский центр Nissan «Лаки Моторс».

Большой перегон Пермь — Красновишерск дался участникам легко — в пути все выкладывали в свои соцсети посты о начале поездки и обсуждали предстоящий подъем на Полюд. Как оказалось, многие из блогеров и журналистов ни разу не принимали участие в зимних походах, поэтому эмоций было много, которыми все сразу стремились поделиться в социальных сетях. Официальным партнером по связи с внешним миром выступил мобильный оператор Tele2. Именно с помощью высокоскоростного мобильного интернета 4G, доступного для 85% населения Пермского края, участники вели трансляцию путешествия и делились впечатлениями в социальных сетях.

Полезный йогурт от «Ашатли» — отличный перекус в любое время. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Але, доча, а мы с папой в «Одноклассники» зайти не можем»

«Ты на два дня уехала, а нам что теперь делать? — звучал в трубке негодующий родительский голос. — Мы с папой в «Одноклассники» зайти не можем».

Прямо в пути одна из участниц поездки заплатила за интернет через сбербанк-онлайн, а после — подключила автоплатеж, чтобы больше никогда не оставлять любимую маму без интернета дома. Подметили блогеры и тот факт, что очень удобно стало путешествовать, когда практически в любой точке Земли появились безналичные платежные системы.

«Бесконтактная карта — это вообще подарок небес, — констатирует одна из журналистов экспедиции. — Прикоснулся карточкой к терминалу и готово».

Но даже если вы забыли карту дома или ваш телефон разрядился, то существуют смарт-часы — они всегда под рукой, вернее, на руке, и ими можно расплачиваться также, как бесконтактной картой.

Полюдов Камень: испытание на морозоустойчивость

Перед подъемом на Полюд вся команда плотно пообедала в центральном кафе Красновишерска, после чего отправилась полюбоваться памятником Полюду, Ветлану и реке Вишере. Там же участники экспедиции получили подарки от компании «Тенториум».

Сам подъем на Полюдов Камень был быстрым — 20 минут, и снегоходы с прицепами домчали нашу команду до промерзшей вершины. Вид, открывшийся нам сверху, стоил такого длинного маршрута — покрытые белыми пушистыми шапками деревья и панорама зимнего леса, освещенного редкими лучами солнца, покорили всех. Холодно было, но туристический запал и теплый чай грели участников и давали заряд сил для новых селфиков. Чай, кстати, пили все с большим удовольствием, ведь тару под горячий напиток — черные термокружки от Tele2 — каждому члену команды вручили лично в руки представители компании, которые преодолели ветреный подъем вместе со всеми.

Горячий чай на морозе стал просто спасением. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздний спуск с Полюда и переезд на Ветлан завершились поездкой до Соликамска, где нас ждала база отдыха «7 Небо», ночное файер-шоу и восстанавливающая банька. По пути до базы наше внимание привлекло сказочное звездное небо, которое мы незамедлительно поспешили запечатлеть. Ковш Большой Медведицы и Полярная звезда были очерчены так ясно, что ребята зависли перед этим видом на полчаса.

На вершине участники водрузили шесть флагов партнеров экспедиции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соленые уши пермяков и усольская купеческая жизнь

После насыщенного первого дня, в котором путешественники успели покорить Полюд и Ветлан, на второй день их ждало размеренное спокойное утро. Проснувшись на базе отдыха «7 Небо», весь состав группы отправился завтракать на свои уютные кухоньки в коттеджах. Горячие сырники, омлет и шоколадные маффины сделали это утро сытным, а питьевые йогурты «Ашатли» со злаками и мюсли еще и полезным. Молочная линейка этого пермского производителя сопровождала экспедицию всю дорогу: кофе со сливками и молоком, бутерброды с маслом и сладкие йогурты ушли в топ съестных позиций на всех завтраках, обедах и ужинах команды. Кстати, йогурты и молоко от самого крупного пермского агрохолдина, по мнению участников экспедиции, самая вкусная молочная продукция в Прикамье.

«Мы, разумеется, пробовали «Ашатли» сегодня не впервые, — делится одна из журналистов тура Мария Вайс. — Но то, что мы завтракаем их йогуртами и пьем в дороге их молоко, помогает нам не просто делать вкусные перекусы для сытости, но и держит наше тело в тонусе».

И тут с Марией можно только согласиться, ведь натуральные молочные продукты действительно очень полезны для организма человека, так как они содержат, прежде всего, белок, все необходимые аминокислоты, фосфор, калий, витамины D, А, В12 и углеводы. Не зря же наш пермский молочный производитель придерживается принципа «С заботой о вас и ваших близких». Хотите быть выносливым и полным силами в туристических поездках? Пейте молоко — этот источник белка полезен путешественникам даже больше, чем мясо или рыба.

Отдыхала команда на завтраке недолго. 1,5 часа на утреннее пробуждение и перекус, а после все выдвинулись в центр города, где журналистов и блогеров ждала еще масса приключений.

Соликамск — это третий по численности и один из самых красивых городов Прикамья. Город возник при соляных промыслах, организованных вологодскими купцами Калиниковыми. Есть указания, что около 1430 года они устроили рассолоподъемные трубы и варницы на берегу Усолки. Первоначально город назывался в летописи 1506 года Усолье на Камском, позднее — Усолье Камское, а с XVII века — Соль Камская.

Мы направились в музей соли. На территории бывшего солезавода встретили нас хлебом и солью. Да солью не простой — четверговой. Такую соль на Руси было принято готовить один раз в год — на православный чистый четверг. Обычай приготовления черной соли был распространен в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях, откуда традиция распространилась и на Сибирь.

Рассказали нам сотрудники и об истории возникновения афоризма «Пермяк — соленые уши», и о том, как происходил процесс солеварения, и даже дали полезный совет: выбросить из дома всю соль «Экстра» и пользоваться простой поваренной солью. Так полезнее, говорят.

«Будете в Соликамске, обязательно посетите этот музей, очень интересно, — советует блогер Светлана Маковая. — Вас встретят чудесные девушки-экскурсоводы с хлебом и черной солью, сделаете себе соляной оберег да и увидите, и узнаете много интересного».

А какая соль без хлеба. После экскурса в историю соли секретами приготовления вкусных пирогов с удовольствием поделились с участниками в музее русской печки! Участники экспедиции наслаждались теплой обстановкой — водили хороводы, пели частушки и, конечно, пекли пироги.

Согревшись у русской печки и наевшись пирожков, журналисты и блогеры решили подумать и о пище духовной — отправились на прогулку по храмам Соликамска, которые просто покорили своей величественной красотой и историей.

После насыщенной первой половины дня в Соликамске кортеж экспедиции направился в Усольский музей «Палаты Строгановых». Село Новое Усолье было основано в 1606 году известной династией Строгановых и долгие годы было их «столицей».

«Усолье считалось нашей «уральской Венецией», так как располагалось на многочисленных островках с протоками, — рассказывает участник экспедиции Игорь Ягубков. — Мы увидели Спасо-Преображенский собор, соборную колокольню и собственно палаты Строгановых».

Кстати, как оказалось, данный музей является объектом социального инвестирования «ЛУКОЙЛа», что интересно, именно к работникам этой компании команда поехала после.

В рамках реализации Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве компании «ЛУКОЙЛ» и Пермского края с 2006 до 2018 годы историко-архитектурный комплекс «Усолье на Каме» получил больше 52 млн руб. Основные средства направлялись на восстановление Никольской церкви, укрепление колокольни и реконструкцию Дома Брагина под гостевой дом. Дом Брагина уже принимает гостей. В 2018 году средства нефтяников были направлены на начало газификации Старого города и обустройство противопожарной сигнализации Спасо-Преображенского храма.

Нефтяная промышленность края

Финальной точкой путешествия стала Полазна. В год #90летпермскойнефти в центре интегрированных операций предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» участники экспедиции в онлайн-режиме увидели месторождения нефти на севере Пермского края.

Дмитрий Макаров провел экскурсию по Центру интегрированных операций предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Этот ЦИО (центр интегрированных операций) на базе ЦИТС в Полазне начал свою работу в 2016 году в год 25-летия компании и стал первым в Пермском крае. В 2018 году предприятие после успешного дебюта открыло еще два еще подобных центра — в Осе и Чернушке, тем самым обеспечив качественно новый подход в сборе, анализе, обработке и передаче данных в режиме текущего времени. В ЦИО реализован проект интегрированного планирования, благодаря которому автоматически формируется сводный план мероприятий на добывающем фонде скважин.

«Здесь на мониторах выведены все основные цифры и показатели, которые помогают специалистам центра понять, как идет работа кустовых площадок, нет ли каких-то недочетов», — рассказал на экскурсии Дмитрий Макаров, заместитель начальника ЦИТС «Полазна» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Участникам экспедиции даже наглядно показали, как работает zoom на камерах месторождения.

«Вау, мы будто стоим прямо рядом с нефтекачалкой, мне кажется, тут даже видно кружку кофе, которую только что допил начальник смены», — шутил блогер из команды «Комсомольской правды».

Первые упоминания о нефти в Прикамье встречаются еще в XVIII веке. Промышленное «чёрное золото», найденное в 1929 году, стало мощным толчком к развитию добычи углеводородов в Пермском регионе и на территории всей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. К середине 1990-х годов крупнейшие пермские предприятия нефтедобычи, нефтепереработки и сбыта вошли в состав компании «ЛУКОЙЛ». В том числе в 1996 году по соглашению между областной администрацией и «ЛУКОЙЛом» два крупных нефтегазодобывающих подразделения – НГДУ «Полазнанефть» и Краснокамский участок нефтедобычи, которые ранее входили в состав объединения «Пермнефть», – перешли под эгиду созданного годом ранее ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Интеграция в «ЛУКОЙЛ» дала возможность пермскому нефтяному комплексу пережить свое второе рождение, открыла перспективы системного, динамичного, инновационного развития.

Беседа с сотрудниками и экскурсия по Центру интегрированных операций закончилась в холле, где Дмитрий Макаров немного поведал о различии состава нефти на месторождениях, ее цвете и химических свойствах.

Завершилось путешествие автоэкспедиции в девять вечера воскресенья, после чего все уставшие, но довольные отправились по домам. А проследить реальные эмоции участников тура и прочитать отзывы о поездке вы можете в социальных сетях под хэштегами #ДорогамиПермиВеликой и #ЭкспедицияКП.

Наши партнеры в этой поездке

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Официальный партнер по связи с внешним миром —мобильный оператор Tele2, предоставляющий услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G в 110 населенных пунктах Пермского края

Официальный финансовый партнер поездки — ПАО «Сбербанк»

Партнер по правильному питанию — агрохолдинг «Ашатли»

Автомобили для автоэкспедиции предоставила компания «LUCKY MOTORS — официальный дилер NISSAN в Перми. Более 200 автомобилей в наличии и с ПТС уже ждут вас в Камской Долине, на ул. Спешилова, 101А!

Наш партнер — Chicken

Наш партнер – «Тенториум»

Наш партнер – сеть АЗС «Нефтехимпром»