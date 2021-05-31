Как правильно ухаживать за кожей лица летом

Совсем скоро на большей части России наступит жаркое лето. В это время года наша кожа особенно нуждается в правильном уходе. Средства с SPF обязательно должны быть в арсенале, а вот от некоторых кислот стоит отказаться уже сейчас.

На пороге лета мы спросили у бьюти-блогера и мастера массажа лица Лилианы Мамотиной, как лучше всего ухаживать на кожей лица в жаркие летние месяцы. От каких средств стоит отказаться, а что обязательно должно быть в косметичке. Подробные советы смотрите в видео Teleprogramma.pro.

Смотрите также: