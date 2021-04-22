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5 эффективных упражнений для упругих ягодиц

Худеем к лету правильно.

5 эффективных упражнений для упругих ягодиц
Фото: кадр из видео

Близится лето и самое время подумать о своей фигуре. Хотите сделать свои ягодицы более упругими и стройными? Фитнес-тренер Марианна Король показала 5 эффективных упражнений, которые вам в этом помогут.

Подробности в видео Teleprogramma.pro.