5 эффективных упражнений для упругих ягодиц

Близится лето и самое время подумать о своей фигуре. Хотите сделать свои ягодицы более упругими и стройными? Фитнес-тренер Марианна Король показала 5 эффективных упражнений, которые вам в этом помогут.
Подробности в видео Teleprogramma.pro.
Худеем к лету правильно.
Близится лето и самое время подумать о своей фигуре. Хотите сделать свои ягодицы более упругими и стройными? Фитнес-тренер Марианна Король показала 5 эффективных упражнений, которые вам в этом помогут.
Подробности в видео Teleprogramma.pro.