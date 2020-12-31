«Давно уколол сюда ботокс»: 51-летний Стас Михайлов раскрыл свое отношение к пластике

Певец признался в авторском проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду»: он пожалел, что когда-то вмешался в природную структуру своего лица.

Многие звезды не скрывают, что ухаживают за собой. Так Ирина Дубцова регулярно посещает косметолога, как и певица Алсу. Кто-то из артистов готов на радикальные меры ради красоты, как Дарья Пынзарь, которая не скрывает, что ложилась под нож хирурга. А вот мужчины не любят говорить о своей внешности. Стас Михайлов давно покорил миллионы женских сердец. При этом свое он подарил жене Инне. Они вместе уже почти 15 лет.

Артист носит бороду и густую шевелюру. Порой поклонники любят обсудить новую прическу или редкие случаи, когда певец сбривает бороду. В авторском проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» Михайлов ответил на самые популярные вопросы фанатов. Он пояснил, как относится к внешности и пластике.

«Я не буду сейчас корчить гримасы и показывать, какая у меня мимика, двигается ли лоб. Даже будучи публичным человеком, мне не придет в голову кому-то давать советы, разбираться, используют ли ботокс мои коллеги, или же накачивают губы», — пояснил артист.

По его словам, все со временем меняются и это нормально. Певец уверен, что всегда найдутся люди, которым что-то н е понравится.

«Я не слушаю и не читаю про себя ничего. Если бы я реагировал на каждое высказывание в свой адрес, то мне было бы невыносимо жить. Если я кого-то оскорбил своей внешностью, вы, пожалуйста, меня простите. Таких целей не было и нет. Я один раз в жизни и давно уколол сюда ботокс. Но здесь бровь должна быть ровней. Меньше буду вмешиваться…», — разоткровенничался Стас.

К слову, артисту в этом году исполнился 51 год. Однако выглядит он гораздо моложе. Поклонники предполагают, что любовь жены и постоянное нахождение детей рядом делают его счастливым.

Teleprogramma.pro предупреждает! Перед тем, как что-то изменить в своей внешности, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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