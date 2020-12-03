Как сделать своими руками макраме-венок к Новому году из подручных предметов

Сделать что-то своими руками — это всегда здорово! Но что делать, когда желание есть, а навыков совсем нет?

Мы поможем! Специально для Teleprogramma.pro мастер по макраме Дарья Потебня записала пошаговый мастер-класс по изготовлению рождественского венка.

Дарья работает в технике макраме уже более 5 лет, сотрудничает с дизайнерами интерьеров и декораторами. Она выпустила две книги-самоучителя по плетению макраме для начинающих: «Современное макраме» и «Макраме Time».

Смотрите мастер-класс и вдохновляйтесь на оформление дома к празднику!

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