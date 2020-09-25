«Время на себя»: Анна Михайловская устроит трехдневный детокс

32-летняя актриса рассказала, что иногда ей удается найти время на свое здоровье.

Жена актера Тимофея Каратаева опубликовала фото в спортивном костюме в личном профиле. Там же Анна Михайловская поделилась тем, что собирается пройти курс очищения организма.

В течение трех дней артистка будет испытывать на себе прелести лечебного голодания. Знаменитость рассказала, что выбрала для этой процедуры клинику на берегу Финского залива. Анна сфотографировалась в спортивном бра и облегающих фитнес-брюках и подписала снимок:

«Я из тех людей, которые очень тяжело тратят время на себя. Да, прям вот на себя любимую. А надо это делать. Мой организм попросил устроить ему трехдневный детокс».

Поклонники актрисы порадовались за нее и поддержали Михайловскую в таком начинании:

«Какая Вы молодец! Очень даже правильно делаете, вы у себя одна. Надо поддерживать организм и баловать», «Какая Вы красивая! Правильно, что нашли время на себя», «Классного отдыха! На пользу душе и телу!».

Специально для портала Teleprogramma.pro диетолог Дианова Нурия объяснила, стоит ли прибегать к популярной детокс-диете.

«Детокс или очищение — модные слова. Чаще всего ими просто пользуется. Трехдневные диеты могут рассматриваться как вариант разгрузки. Но у такого рода диет краткосрочный эффект. Они направлены на оздоровление, а не на похудение. Об этом важно помнить», — заявила Нурия Хасановна.

По словам специалиста, у таких диет больше минусов, чем плюсов. Поэтому гастроэнтеролог настоятельно порекомендовала делать УЗИ и другие обследования прежде, чем устраивать детокс-дни.

«Чаще всего очищающие диеты имеют вегетарианскую направленность, причем это будут варианты сырых овощей и фруктов. Они холодные. И в этом есть большой подвох. Дело в том, что люди с хроническими холециститами реагируют на холодные блюда, да еще и из овощей и фруктов. Также не подойдет такая процедура тем, кто страдает гастритом и панкреатитом. Поэтому надо знать, можно и нужно ли вам такое «очищение»», — напомнила Дианова.

Что касается положительного эффекта от разгрузочных дней, они все же есть. Детокс-диеты ускоряют метаболизм. Однако, как уточнила эксперт, достаточно будет одного «безбелкового» дня, чтобы вашему организму стало легче.

«Полезна такая процедура будет для тех, кто страдает запорами. Но главное, чтобы Вам самому нравилось смузи из шпината или свежий авокадо», — резюмировала доктор.

Справка Teleprogramma.pro:

Дианова Нурия Хасановна — врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог, врач-диетолог.

В 2005 г. Дианова окончила МГМСУ имени А.И. Евдокимова по специальности «Лечебное дело». В 2015 г. прошла стажировку по программе «Gastroenterology nutrtionist» на базе KHIDI, Gangnam Severance Hospital, Seoul. В последнее время работает главным диетологом в клубе здорового питания Юлии Артёмовой и в медицинском холдинге «СМ-Клиника».

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.