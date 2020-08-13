Эксперт Teleprogramma.pro станет лицом известного бренда профессиональной косметики

В скором времени фотографии Анны Бжедуговой появятся на всех платформах известного во всем мире бренда профессиональной косметики.

Как известно, из-за пандемии приостановилось огромное количество проектов как в индустрии кино, так и в сфере рекламы и модельного бизнеса. Еще осенью прошлого года эксперт портала Teleprogramma.pro Анна Бжедугова, которая живет и работает в Лос-Анджелесе, приняла участие в кастинге для съемок новой рекламной компании. Девушка обладает эффектной внешностью. Не удивительно, что ее выбрали лицом бренда из огромного количества претенденток и уже в марте этого года пригласили на съемку.

«В ноябре, когда я прилетела в Лос-Анджелес после каникул, я пошла в торговый центр. В Америке есть магазины, где продаются разные косметические бренды. Я просто гуляла там без особой цели, а потом вдруг увидела объявление об открытом кастинге на съемки рекламной компании бренда профессиональной косметики NYX и решила попытать удачу», — поделилась Бжедугова.

Но не обошлось без неурядиц. Мир охватила пандемия коронавируса, поэтому с Анной связалась глава отдела диджитал-маркетинга бренда и сказала, что рекламная компания приостанавливается и съемка переносится на неопределенное время. Спустя некоторое время пришло новое сообщение о том, что съемка перенесена на июль. Анне прислали адрес студии в Лос-Анджелесе и проспект, в котором описывалось, как теперь будут происходить съемки. Предусматривалось максимальное соблюдение всех ограничений, стерилизация принадлежностей для мейкапа и создания причесок, минимальное количество человек на площадке, ношение масок, готовая еда в отдельных упаковках для всей съемочной группы.

Несмотря на весь этот список, Анна была рада вернуться к работе и уже ждала с нетерпением дня икс. Но жизнь снова внесла свои коррективы… Количество заболевших в Лос-Анджелесе стало неуклонно расти вверх, Анне позвонили и сказали, что съемка снова переносится в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации.

Прошло еще немного времени, эпидемия постепенно пошла на спад. И буквально на днях с девушкой связалась глава отдела диджитал-маркетинга и сообщила, что президент бренда лично подтвердил, что долгожданная съемка новой рекламной компании наконец-то состоится в конце августа. Назначен день и час! С Анной подписали контракт, и уже очень скоро мы увидим ее рекламирующей известный американский бренд NYX. Бжедугова будет представлять эту марку на различных площадках, в том числе и в интернете.

Анна обещает, что поклонников бренда ждет огромный сюрприз: в рекламной компании найдут свое отражение последние тренды макияжа, которые будут представлены разными девушками с разными же типами кожи, поэтому каждый сможет найти для себя что-то важное и интересное.