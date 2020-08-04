«Звездные войны» вдохновляют: ученые создали искусственную кожу под влиянием фильма

Финальная часть фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» вдохновила сингапурских ученых. После того момента, когда Люку Скайуокеру восстанавливают ранее отрезанную часть руки, они задумались над созданием нечто подобного. И получилось.

Как сообщает Reutеrs, с такой кожей можно чувствовать не только как изменяется температура, но и распознавать 30 различных поверхностей. По словам руководителя группы исследователей, Бенджамина Ти, их разработка быстрее нервной системы.

Цифровую кожу назвали ACES (Asynchronous Coded Electronic Skin). Пока она небольшого размера, всего сантиметр. Но при этом имеет большое количество датчиков.