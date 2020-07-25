Как провести с пользой для кожи это лето, не обращаясь в салон красоты

Как показывает жизнь, мы не всегда можем рассчитывать на услуги салонов красоты.

Врач-косметолог «РЖД-медицина» Жанна Григорьянц расскажет, как правильно ухаживать за кожей летом в домашних условиях.

По словам медика, есть несколько базовых вещей, которые помогут поддержать тонус и красоту кожи летом, и для этого необязательно посещать салон — нужно всего лишь желание и немного свободного времени, и тогда ваша кожа скажет вам спасибо.

1. Летом у нас переменчивая погода, но солнце опасно даже в облачные дни. Поэтому вы не должны забывать наносить солнцезащитное средство на кожу лица и шеи, чтобы не заработать фотодерматит, ожоги и другие неприятности.

2. Соблюдение водного баланса особенно важно. Стандартом является употребление 2 — 2,5 литра чистой питьевой воды в день. Но это не означает, что нужно выпить все 2 литра на ночь. Старайтесь пить небольшими глотками равномерно в течение суток. Это положительно скажется на качестве вашей кожи.

3. В летний период, особенно в жару, стоит исключить некоторые средства из косметички. Например, стойкие помады, так как они сушат губы; различные карандаши, в составе которых есть воск, так как они имеют свойство «рассыпаться по лицу» в жару. Кроме того, не стоит злоупотреблять большим количеством косметики, так как ее толстый слой закроет доступ воздуха к коже и закупорит поры.

4. В летнее время на лицо и шею днем лучше всего наносить витаминные сыворотки или очень легкие кремы. Если же наносить плотные и жирные масла и кремы утром или днем, то риск возникновения различных воспалительных процессов в жару увеличится. На ночь кожу нужно увлажнить, поэтому лучше подбирать средства с различными витаминами и природными увлажнителями.

5. Многих раздражают лишние волоски на лице и шее. И очень часто девушки пытаются убрать их народными средствами, смесями домашнего приготовления. Но это может сильно травмировать кожу. Дома лучше использовать различные восковые полоски и обесцвечивающие кремы, чтобы убрать волоски или просто сделать их менее заметными. Точно стоит исключить бритву, так как после бритья волосы становятся чернее и жестче, и бороться с ними будет намного сложнее.

6. Не злоупотребляйте тканевыми или гидрогелевыми масками. Каждодневное использование может вызвать привыкание кожи, и впоследствии она будет синтезировать меньше влаги самостоятельно, становясь более сухой. При покупке масок смотрите внимательнее на отзывы и состав, отдавая предпочтение максимально натуральному. Нельзя передерживать средства на лице.

7. Займитесь массажем лица и шеи. Есть много техник, и вы точно сможете подобрать подходящую для себя. Уроки есть на различных интернет-ресурсах. Регулярные процедуры массажа помогут в восстановлении водно-солевого баланса, а также расслабят мышцы лица и шеи, улучшат качество кожи.

В следующем номере — шаг № 4: мы расскажем о том, как повысить работоспособность.

Справка:

Врач-косметолог «РЖД-медицина» Жанна Григорьянц: