«Можно спутать с дочкой»: 45-летняя Навка без макияжа поразила моложавым видом на отдыхе

Татьяна Навка любит путешествовать. Обычно она много гастролирует с ледовыми шоу, но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизни звезд. Но при первой возможности фигуристка отправилась в путешествие. Сначала она посетила знаковые места в России — от Углича до Кижей — вместе с пятилетней дочкой Надеждой. А недавно добралась до Сочи, который стал одним из самых популярных курортов этим летом.

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45-летняя спортсменка позволила себе расслабиться. Она сначала устроила фотосессию, блеснув в стильных образах, а потом покупалась в бассейне с дочкой. А вечером Навка попарилась в бане и снялась топлес, когда релаксировала в чане с водой. На следующий день знаменитость добралась до пляжа. Она устроила морской вояж. Фигуристка запечатлела себя на честное селфи. Она предстала без макияжа и в мини-бикини.

Лицо, на котором не было ни единой морщинки, Татьяна прикрыла солнцезащитными очками с крупными стеклами. Волосы она собрала в пучок.

«Солнце. Лето. Море. Пляж. Сочи. День. Морской вояж», — кратко описала отдых звезда.

Поклонникам не часто удается увидеть фигуристку без макияжа. Многие не сразу узнали спортсменку, а другие стали сравнивать ее с дочкой, так молодо выглядит Навка. «Красотка, так держать!», «Прям королева-лебедь», «Очень странно выглядите», «Не узнать», «Такая молоденькая, можно спутать с дочкой», «Теперь с Надей одно лицо», «Не узнать. Теперь похожа на дочку», «Словно повзрослевшая Надя», — прокомментировали фото подписчики.