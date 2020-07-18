5 шагов к красоте и здоровью: как прокачать иммунитет

Лето редко ассоциируется у нас с необходимостью укреплять иммунитет, большинство вспоминает об этом осенью с началом волны ОРВИ. И зря!

Именно сейчас надо укреплять организм. Наш эксперт — доктор 31-й городской больницы Наталья Зубарева, отработавшая недавно в красной зоне, где спасала заболевших коронавирусом.

«Работая в так называемой красной зоне, в очередной раз убедилась: те, кто вел более-менее правильный образ жизни и укреплял иммунитет, компенсировал дефициты, уделял внимание здоровью, переносили инфекцию легче и поправлялись быстрее, — говорит Наталья Зубарева. — Практически во всех случаях тяжелее всего приходится людям, уже имеющим какие-то проблемы со здоровьем. Многие болезни, такие как гормональные нарушения, сердечно-сосудистые, легочные проблемы, наживаются как раз наплевательским отношением к своему здоровью».

Итак, предлагаем 10 советов по укреплению иммунитета от терапевта Натальи Зубаревой.

Регулярно сдавайте хотя бы основные анализы. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, коагулограмма, общий белок и альбумин, липидограмма, глюкоза, инсулин, гормоны щитовидной железы, пролактин, кортизол, витамин Д3 (25-ОН), ферритин, траснферрин и сывороточное железо. В случае выявления дефицитов (например, Д3, В9, В12, железо) восполняйте их, контролируя процесс сдачей анализов через промежуток времени. Не принимайте саплименты (биодобавки) и витамины без консультации с врачом. Откорректируйте рацион. Для хорошего пищеварения, мышечной активности, энергии и красоты вам нужна еда, богатая клетчаткой, белком, правильными жирами. Это овощи и фрукты, мясо, птица, рыба и морепродукты, злаки и орехи. Позаботьтесь о кишечнике, употребляя пребиотики и пробиотики, в том числе и с едой. Основной список таких продуктов: квашеная капуста, помидоры, огурцы (лучше свои, домашние, и не путайте с маринованными), кимчхи (из пекинской капусты), кефир, сыворотка и домашний йогурт без красителей и т. д., кокосовый йогурт и кокосовое масло. Исключите сахар, который ведет к множеству проблем со здоровьем. Это риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения метаболизма, развития злокачественных новообразований, нарушения работы центров удовольствия мозга. Употребляйте омега-3, но только в правильной дозировке (не менее 1000 мг EPA+DHA). Активно проводите время на свежем воздухе, но избегайте излишней инсоляции. В квартире чаще проветривайте, пользуйтесь увлажнителями и очистителями воздуха. Ароматерапия — отличная вещь. Попробуйте аромалампы с эфирными маслами и мытье пола с добавлением масла чайного дерева, мяты, лаванды. Устраните источники стресса. Используйте методы релаксации (медитации, расслабление, прогулки на свежем воздухе). Физическое здоровье во многом зависит от здоровья психологического.

В следующем номере — шаг № 3: врач-косметолог расскажет, как самой устроить дома салон красоты.