Похудела и омолодилась: Елена Степаненко потратила около миллиона рублей на пластику

Елена Степаненко больше года назад рассталась с Евгением Петросяном. Супруги прожили в браке почти всю жизнь, поэтому известие о разводе потрясло общественность. 74-летний юморист никак не комментирует личную жизнь. Хотя ему сразу приписали роман с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Ходят слухи, что они тайно поженились. А не так давно появилась неподтвержденная информация, что суррогатная мать родила им ребенка.

Тем временем Степаненко, которая тяжело переживала развод и долгое время не появлялась на публике, неожиданно вернулась к работе. Она теперь ведет новое шоу на телеканале «Россия 1». Артистка поразила всех своей постройневшей фигурой и помолодевшим лицом. Она теперь тепло общается с Ольгой Бузовой и выглядит чуть ли не ровесницей кумира молодежи. Некоторые эксперты уверены, что тут не обошлось без помощи хирургов.

По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, юмористка начала свое преображение с сильного похудения. За год Степаненко сбросила 42 килограмма. А так как с возрастом женщины сталкиваются с признаками старения, так как кожа становится менее эластичной, то Елена справилась и с этой проблемой. Байрамукова уверена, что на пластику звезда потратила не меньше миллиона рублей.

«Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего, была проведена липосакция второго подбородка», — считает эксперт.

Так, по ее словам, блефаропластика обошлась юмористке в 200 тысяч рублей, липосакция зоны подбородка — около 100 тысяч рублей, как и лифтинг, а за платизмопластику пришлось раскошелится еще на сумму не меньше 75 тысяч рублей. В довесок ко всему, Мадина отметила, что Степаненко могла сделать ультразвуковую подтяжку и козелковую подтяжку, а это еще порядка полумиллиона рублей. «Именно поэтому ей сейчас не дашь более пятидесяти лет», — заверила эксперт, пишет издание «Собеседник».

А в беседе с порталом Teleprogramma.pro Мадина Байрамукова также поделилась своим мнением о том, стоит ли женщинам в возрасте ложиться под нож.

«Для определения наличия противопоказаний мы должны объективно оценить соматический статус пациента. Для этого целесообразно подключить лабораторные, инструментальные методы обследования, а так же грамотный и подробный сбор анамнеза. К абсолютным противопоказаниям для проведения пластических операций и косметических манипуляций, помимо беременности, лактации и детского возраста, относятся тяжелые нарушения функции печени и почек, онкология, декомпенсированные заболевания эндокринной системы, некоторые аутоимунные нарушения, психические расстройства. При наличии хронических заболеваний правомерно назначить консультацию профильного специалиста, который может более детально изучить степень компенсации либо ремиссии и возможность проведения той или иной процедуры без ущерба для здоровья», — предупредила эксперт.

По ее словам, учитывая все вышеприведенные факты, в настоящее время предпочтение отдается малоинвазивным вмешательствам, зачастую не требующим погружения в наркоз, при этом круг противопоказаний значительно сужается. Для соматических здорового человека нет и не может быть возрастных ограничений для проведения любых косметических процедур.

«Все, что сделала Степаненко по бьютификации своей внешности, никак не могло пагубно сказаться на ее здоровье. Я не сомневаюсь, что Степаненко обращалась к профессиональным хирургам. Это очевидно по результатам их работы. Уверена, что в процессе подготовки Степаненко были назначены все необходимые обследования и консультации узких специалистов, а так же были назначены постоперационные мероприятия для скорейшей реабилитации», — добавила врач.

Справка Teleprogramma.pro: Мадина Байрамукова в 2006 году окончила Волгоградский медицинский университет. Интернатуру прошла по специальности «психиатрия», а затем 3 года отработала психиатром. Также девушка окончила клиническую ординатуру по специальности «дерматовенерология», что позволило ей в дальнейшем работать врачом-косметологом. Параллельно с работой врачом-косметологом Мадина поступила в клиническую ординатуру – специальность «пластическая хирургия», которую успешно закончила.

На данный момент доктор Байрамукова работает в двух сферах: пластическая хирургия и косметология. В прошлом году открыла собственную клинику в Москве «МаРусМед» и филиал в Пятигорске.