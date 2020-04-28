«Воду пить нужно разумно»: Безрукова рассказала, как питается на карантине, чтобы не поправиться

Ирина Безрукова обладает точеной фигурой и моложавым видом. Год назад она постройнела, когда несколько недель провела на острове в рамках шоу «Последний герой». Но после такого приключения артистка по-прежнему остается в форме даже в условиях самоизоляции. Она решила раскрыть свой секрет стройности поклонникам. В соцсети 55-летняя актриса рассказала, как питается и от каких продуктов ей пришлось отказаться.

«Я практикую раздельное питание и интервальное голодание, но если вы решите последовать моему примеру, то обязательно сначала проконсультируйтесь с врачом», — сразу предупредила Ирина.

Она отметила, что отказалась от жареной, жирной и острой пищи, а мясо и рыбу ест не чаще 2 раз в неделю Также актриса ограничила потребление яиц до 4 штук. По словам женщины, в цельнозерную кашу она добавляет сливочное масло.

View this post on Instagram A post shared by Ирина Безрукова (@irina_bezrukova_official) on Mar 16, 2020 at 1:25am PDT

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«Поддерживаю водный баланс. Сейчас это особенно важно, потому что городские квартиры с бетонными стенами и отоплением отбирают у нас много жидкости. Но воду пить нужно разумно: до еды не пить 10 мин, после еды только через час, во время употребления пищи пить поменьше жидкости. Мне нужно 3–3,5 л воды в день. Не всегда это выполнимо, но я стараюсь», — призналась Безрукова.

Она добавила, что отказалась от консервированной еды и животного молока. А вот многие напитки артистка отнесла к еде, даже воду с лимоном. Сама она пьет свежевыжатые соки, различные чаи, мате, кофе. «В горячие напитки добавляю молоко растительного происхождения, сейчас очень большой выбор: миндальное, кокосовое, соевое, фундучное», — пояснила Ирина. Она не стала скрывать, что от сахара не может пока отказаться, поэтому заменяет его сиропом топинамбура или кленовым, медом, либо сладкими фруктами. Также звезда ест финики, сладкие сухофрукты, и темный шоколад 65-70% без добавок.

Для читателей портала Teleprogramma.pro врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, что Безрукова делает правильно, а что из ее рекомендаций подходит не всем. «На мой взгляд, это много», — призналась эксперт, когда узнала, что актриса пьет 3–3,5 литра воды в день. По ее словам, есть специальный расчет по минимальной потребности водя для человека в день — 30 мл на килограмм массы тела. «Я, к примеру, вешу 60 кг, поэтому мне нужно минимум 1800 мл жидкости. Здесь вода может входить в любые компоненты. В наш рацион могут входить одна-две чашки чая или кофе, кисломолочные продукты, супы. Конечно, лучшая стратегия, когда половина из твоего рациона — это читая вода, тогда обмен веществ работает лучше», — рассказала диетолог.

Нурия предупредила, что если у человека сильная жажда, то это могут быть признаки болезни, например, диабет. Также не нужно себя заставлять пить чрезмерно много воды, потому что это избыточная нагрузка на работу почек.

«Иногда один день может быть разгрузочный в неделю или хотя бы раз в месяц, чисто вегетарианский: небольшое количество фруктов, салатов, а также дозировано орехов. Вот это классно! Это несет пользу, если человеку это нравится», — поделилась диетолог.

По словам эксперта, один день без мяса пойдет на пользу для организма, а вот рыбы Безрукова ест мало, а именно в морепродуктах есть белок, который необходим организму, особенно женскому. «На мой взгляд, в ее рационе недостаточно белка. Два яйца очень мало. Тем более, при такой нехватке мяса и рыбы», — отметила эксперт.

Что касается сахара, то Дианова поддержала актрису. Она призналась, что есть темный шоколад можно, а вот с сиропом нужно быть острожными, как и с медом. «Кленовый сироп — это продукт, в котором есть фруктоза. Ею увлекаться нельзя, потому что со временем можно прийти к жировому гепатозу — когда печень становится жирной. Это все вопрос меры. Я бы больше ратовала за фрукты и сухофрукты», — поделилась диетолог. А вот что касается напитков, то эксперт отметила, что лишь кофе и соки можно считать за еду, а вот вода с лимоном, это все-же просто напиток. «Это приведет к невротизации. Считать воду с лимонным соком едой, я считаю, нельзя, это просто способ пить. Надо приучить себя пить чистую воду», — высказалась Нурия.

Справка Teleprogramma.pro: Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C». В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.