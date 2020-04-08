«Кожа нереальная»: 40-летняя Боня поделилась честным селфи без макияжа и фильтров

Виктория Боня в прошлом году отпраздновала 40-летие. Девушка не перестает удивлять поклонников своей красотой. Она блистает в роскошных вечерних платьях на светских мероприятиях, а в обычной жизни носит трендовые джинсы и футболки, чаще всего, собственного бренда. Не первый год бывшая звезда «Дома-2» занимается блогерством, раскрывая бьюти-секреты. Недавно она рассказала, как поддерживает молодость кожи и тонус мышц лица без инъекций. При этом нелестно высказалась о модели Алене Шишковой. Впрочем, позже она извинилась за свои слова.

После конфликта между девушками многие подвергли критике саму Викторию. В Сети стали обсуждать ее внешность. Многие припомнили ее неудачные походы к косметологу. На фоне волны критики светская львица решила показать, как выглядит по утрам. Она запечатлела себя без макияжа и фильтров, продемонстрировав природную красоту. Боня позировала в лучах солнца, поэтому даже ее поры можно было разглядеть.

«Я хочу узнать у всех, с чего начинается ваше утро?? Мое утро начинается с чашечки кофе… приятного процесса ухода за кожей лица, в которое входит умывание и самомассаж… ну и со звонка с теми, кого хочется слышать и видеть каждое утро. Таким образом я напитываюсь приятной энергией, заботой и теплом на весь оставшийся день», — рассказала она.

Поклонники были сражены молодостью и идеально гладкой кожи знаменитости. «Вика, выглядите волшебно», «Красотка, результат на лицо», «Вау, как красиво без макияжа», «Кожа нереальная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Виктория признавалась, что после неудачных походов к косметологу, исправлял асимметрию лица. Теперь она старается ухаживать за собой с помощью кремов и массажа.