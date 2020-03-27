Спецвыпуск шоу «Доктор Комаровский против коронавируса» покажут на ТВ-3

Телеканал ТВ-3 покажет спецвыпуск шоу «Доктор Комаровский против коронавируса». Программа выйдет в эфир уже в это воскресенье, 29 марта, в 18:30 по мск. Известный врач, мнению которого доверяют миллионы, доступно объяснит всем заинтересованным, что такое коронавирус и какие меры защиты стоит предпринимать, не впадая при это в панику.

Евгений Комаровский в рамках специального выпуска шоу ответит на ряд важных вопросов. Есть ли лекарство от коронавируса и какие методы профилактики будут наиболее эффективными? Есть ли смысл в ношении медицинских масок и в каких случаях без них не обойтись? Как часто нужно их менять? Можно ли изготовить антисептик в домашних условиях? Появится ли вакцина от коронавируса? Что должна хранить в аптечке каждая семья? Ответ на эти и другие вопросы телезрители получат, посмотрев шоу «Доктор Комаровский против коронавируса».

Обращаясь к согражданам, Евгений Олегович посоветовал всем заинтересованным в теме потратить свободное время на самообразование для того, чтобы быть в курсе всего происходящего. А также узнать о тех процессах, которые происходят в организме, нужных препаратах и известных вирусах. Кроме того, советский и украинский врач-педиатр просит людей не впадать в панические состояния, бережно относясь к своему здоровью.

Справка Teleprgramma.pro: Евгению Комаровскому — 59 лет, больше сорока из которых он посвятил медицине. Свою популярность в России, Украине и многих других странах, где есть русскоязычная аудитория, доктор Комаровский завоевал благодаря таланту легко и доступно объяснять серьезные и очень важные для жизни каждого вещи.